Послеродовая депрессия? Опасная зависимость накрыла Меган Маркл с головой

Сегодня, 12:01 \\ Шоу-бизнес

Похоже, что Принц Гарри готов бить тревогу.

Недавно молодая мамочка Меган Маркл вместе с мужем и ребенком переехали в только что отремонтированный особняк в Виндзоре. Однако Меган осталась не довольна интерьером детской комнаты. По ее мнению, он не подходит характеру малыша. Герцогиня самостоятельно наняла дизайнера, которому поручила сделать детскую «с нуля».

Близкое окружение Маркл уверяет, что подобными действиями она старается завуалировать собственную зависимость. По словам инсайдеров, герцогиня превратилась в настоящего онлайн-шопоголика. Все свободное время молодая мамочка проводит в интернете, скупая горы ненужных вещей: игрушки и одежду для малыша, предметы мебели и быта. Суммы, потраченные на онлайн-покупки, уже что достигли колоссальных размеров.

«Она все покупает и покупает, и никак не может остановиться…», - рассказала приятельница Меган Маркл.

Пагубная зависимость жены, похоже, серьезно обеспокоила Принца Гарри. Поговаривают, что он даже подумывает отправить Меган к психологу, чтобы помочь герцогине справиться с шопоголизмом. Сама Маркл не осознает серьезность ситуации.

Возможно, покупая вещи в интернет-магазинах, женщина старается получить позитивные эмоции, которых ей не хватает в реальной жизни. Ведь став мамой, она лишилась возможности свободно перемещаться вслед за мужем по стране, а шопоголизм можно расценивать, как одну из форм послеродовой депрессии.

Опасная зависимость накрыла Меган Маркл с головой. Остается надеяться, что она найдет в себе силы справиться с ней самостоятельно.

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Автор - Екатерина Золотова
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