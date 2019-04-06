Муж - альфонс. Королева вынуждена работать «за копейки» ради сладкой жизни Тарзана - сеть

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Утренние шоу на канале для пенсионеров – именно так теперь «трудится» Наташа. Поклонники решили, что из-за неработающего мужа певица «хватается» за любую работу.

Брак Наташи Королевой и Тарзана длится уже 16 лет. Работа мужчины, если ее можно таковой назвать – стриптизер. Сергей «зарабатывает» на жизнь, танцуя в полуголом виде. Вряд ли на этом можно здорово заработать. Когда Наташа Королева была популярной певицей, скорее всего, она обеспечивала семью. А что же теперь?

Популярность Наташи Королевой с каждым годом идет на спад. Женщина больше не выпускает сольные альбомы и не выступает на сцене. Вместо этого она появляется на радио или утренних шоу для пенсионеров, в общем, куда позовут. Тягу к достойной жизни звездной пары все же никто не отменял. Фолловеры решили, что Королева вынуждена работать «за копейки» ради сладкой жизни Тарзана.

Наташа не выступает на большой сцене, она довольствуется программами про огород, открытие дачного сезона и разговаривает на различные темы в радиоэфире. Вряд ли певица получает за это большие гонорары. Подписчики считают, что Наташа не видит другого выхода, зарабатывая в непотребных шоу, ведь средства для обеспечения семьи больше взять негде. «Обеспечивает мужа альфонса», - констатируют злопыхатели.

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Автор - Валерия Кирсанова
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