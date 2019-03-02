Бросил ребёнка? Топалов мог не потянуть воспитание сына и сбежать от Тодоренко

Сегодня, 08:42 \\ Шоу-бизнес

«Нашего папы нет рядом», - говорит Регина. Круглая дата, праздник, а от мужа только в подарок цветы. В сети говорят, Влада «достало» отцовство.

Когда у известной телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова родился наследник, слухи о проблемах в семье стали появляться в сети с каждым разом все больше и чаще. Как стало понятно, похоже, молодые родители не готовились к подобным ситуациям и не ожидали таких проблем с воспитанием маленького сына.

В личном микроблоге в Instagram Регина опубликовала видеозапись в разделе Stories, где поделалась радостной новостью, что наследнику исполнилось полгода. Однако празднике не оказалось самого отца, а только подарок от него.

«Нашего папы нет рядом», - грустно высказалась Тодоренко.

Вместо того, чтобы оказаться дома с семьей и поздравить ребенка с его днем, помочь жене подготовить праздничный ужин для родственников, последить за ребенком, Топалов решил прислать курьером букеты цветов и продолжить заниматься своими делами.

В сети не раз отмечали, что отцовство будто обременяет Влада, который мечтает свободы и спокойствия. Видимо, артист уже решил бросить все только в начале пути. Как предположили, Топалов мог не потянуть воспитание сына и сбежать от Тодоренко. Неужели Влад вот так просто взял и бросил ребёнка? 

Следует заметить, что прошло всего лишь полгода, а молодой отец до сих пор не привык к отцовским обязанностям и семейным заботам. На своей страничке Влад не раз с возмущением рассказывал о всех проблемах воспитания, а однажды и вовсе заявил, что Михаил его уже достал.

Как известно, с появлением ребенка романтика быстро сменяется на бытовую жизнь - готовка, пелёнки, детские крики и плач, постоянное внимание, бессонные ночи, многочисленные затраты, практически у многих даже не остается времени на себя. Похоже, что Топалов был не готов к таким серьезным переменам, потому и выбрал карьеру и работу, дабы «сбежать» от всей домашней суеты, оставив «крикливого» Мишу на супругу.

Пользователи тщательно следят за жизнью знаменитой пары и постоянно замечают, что Влад не так часто проводит время с наследником, нежели Регина.

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Автор - Екатерина Браун
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