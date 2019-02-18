Ради отношений с Батрутдиновым Бузова застрахует себя на 5 млн рублей

Такая версия может оказаться правдой, так как у Бузовой и Батрутдинова слишком близкие отношения, как для друзей.

Поклонники комика Тимура Батрутдинова и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой давно мечтают о том, чтобы пара заявила о своих официальных отношениях. Звезд телеканала ТНТ часто видят в компании друг друга, а также отмечают их нежные отношения.

Однако мечты фанатов скоро могут воплотиться в жизнь. Осенью выйдет в эфир новое шоу под названием «План Б». Главными героями проекта станут Батрутдинов и Бузова, которые в очередной раз на глазах всей страны будут пытаться построить личную жизнь с кем-либо из участников шоу. Если цель не будет достигнута, то по условиям проекта Батрутдинову придется жениться на Бузовой.

По предварительным данным, «План Б» будут снимать в жарких странах. В приоритете – Таиланд и Вьетнам. Для того чтобы участвовать в съемках Бузова застрахует себя на 5 млн рублей. Это делается для безопасности звезды, так как некоторые из свиданий будут носить экстремальный характер.

В Сети считают, что Батрутдинов и Бузова таким способом решили рассекретить свои отношения, так как пара уже давно недвусмысленно намекает на тайный роман. Шоу в этом случае станет логичной и напряженной развязкой истории, на которой к тому же Тимур и Ольга смогут заработать.