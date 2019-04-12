Фанатов напугала гибкость Ляйсан Утяшевой

На стопу гимнастки оказалось жутко смотреть. Вероятно, дело в переломе, который не лечили 8 месяцев.

В преддверии долгожданного отпуска, Ляйсан Утяшева выложила в сеть Instagram пост. На видео жена Павла Воли показывает свою растяжку и гибкость во всей красе. Многие пользователи отметили, что движения и пластика девушки завораживают.

Но часть фанатов гибкость бывшей гимнастки очень напугала. «Лейсан, вы гибкая, это клево, но не выгибайте так стопу, честно, жутковатая картина», – заявила одна из подписчиц. «Как выгибается стопа, мне, аж, больно смотреть...», – высказалась другая.

Вероятно, стопа Утяшевой выглядит «пугающе» из-за тяжелой травмы, перенесенной в юности. Около десяти лет назад девушка перенесла четыре сложнейшие операции. Ей пришлось, буквально, учиться ходить заново. Некоторые пользователи считают, что изгиб стопы, так напугавший фанатов смотрится невероятно красиво и считается абсолютно нормальным для гимнастки.