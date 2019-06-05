Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

Сегодня, 05:25 \\ Шоу-бизнес

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в Юрмалу, а Юлия осталась в Москве. Судя по Instagram пары, они давно не были вместе.

Имя Игоря Николаева широко обсуждается общественностью. В сети неоднократно поднималась тема того, что композитор ведет двойную жить, изменяет жене и является тираном, что косвенно подтвердила сама Проскурякова в своем посте Instagram.

В последнее время музыкант проводит время в Юрмале исключительно в компании друзей и своей дочери Ники. В это время его жена Юлия находится в Москве, судя по всему, работая в театре. Раздельная жизнь семейной пары и отсутствие совместных фото наталкивают на страшную мысль – Николаев забрал ребенка у Проскуряковой. Вот и сказочке конец, констатируют фолловеры.

Судя по всему, браку Николаева и Юлии давно пришел конец. Возможно, виной всему слухи об изменах, алкоголизме и тирании композитора сыграли свою роль в этом вопросе. Вероятно, семейная жизнь молодых людей подошла к концу, а маленькая Вероника теперь будет жить с отцом, если конечно Проскурякова не подаст в суд на своего пока еще мужа.

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Автор - Валерия Кирсанова
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