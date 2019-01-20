Инсайдер: Бари Алибасов умер в больнице

Вчера, 22:48 \\ Шоу-бизнес

Глоток средства для очистки труб стал для мужчины смертельным — сообщил источник.

 Вчера вечером фанатов группы «На-На» и «Интеграл» ждала печальная новость. Продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил ядовитое средство для очистки труб «Крот».

Медработники стали оказывать первую медицинскую помощь прямо возле его дома в Мерзляковском переулке, а затем мгновенно госпитализировали в больницу. Там врачи констатировали ожог пищевода 4 степени. Это тяжелое патологическое состояние, вызванное отравлением химикатами. До этого момента СМИ сообщали о том, что мужчина находится в тяжелом состоянии, но пару минут назад писатель Сергей Минаев написал в своем Telegram-канале, что Бари Алибасов умер в больнице. По данным инсайдера, врачам так и не удалось спасти продюсера.

Бари Алибасов являлся музыкантом, композитором, музыкальным продюсером и заслуженным артистом России. Это он основал популярные группы «На-на» и «Интеграл». Под его руководством группа «На-На» стала популярной и коммерчески успешной в последнее десятилетие прошлого века. Как художественный руководитель и наставник, мужчина создавал и режиссировал шоу-программы, руководил производством фильмов-концертов о коллективе, был автором текстов и музыки большинства песен из репертуара группы.

 Некоторое время спустя в Сети появилось несколько опровержений информации инсайдера. В частности, пресс-секретарь Алибасова в интервью «360» не подтвердил эту новость, а помощник музыканта назвал это фейковой новостью. Он сообщил: «Телеграм-каналы хотят раскрутиться. Я разговаривал с ним 15 минут назад. Ему тяжело, но Бари Каримович жив».

Данная информация остается неподтвержденной, но нельзя полностью ее исключать. Подобная ситуация произошла с Юлией Началовой, смерть которой также не афишировалась некоторое время. Трагизм этой новости неоценим: завтра Бари Алибасову должно было исполниться 72 года, поэтому фанаты и поклонники творчества продюсера не теряют надежды, что их любимец все-таки жив.
Спустя время стало известно, смерть Бари Алибасова является фейком. Сергей Минаев извинился и признал, что распространил ложную информацию и с сожалением отметил, что напрасно поверил слухам. 


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Автор - Александра Рождественская
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