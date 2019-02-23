Ещё 5 тысяч за мат. Разгневанная Лолита рассказала о проигрыше в суде

Сегодня, 21:06 \\ Шоу-бизнес

Певица не сдерживала эмоций, исход «битвы» против ТСЖ ее сильно огорчил.

Известная певица Лолита Милявская, которая отличается особым остроумием и неизбирательным подбором слов, особенно с людьми, которые звезде не сильно нравятся, рассказала в очередной публикации в Instagram о проигрыше в суде в иске, поданом ТСЖ.

Разгневанная певица отметила для успокоения публики: «Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчёт и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счёт за отопление, когда по телефону представитель ТСЖ Петухов требует с тебя 1 600 000 рублей, а в суде «только» 800! и милая Судья Басманного Гусева И.В. всё внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720!...Готовлю ещё 5 тысяч за мат».

Эту новость звезда узнала сегодня после того, как возвращалась с репетиции Муз.ТВ до студии. Проиграв суд, Лолита, естественно, не поддалась панике или даже плохому настроению.

Разобравшись во всей ситуации звезда пришла к выводу, что любые непросчитываемые установки ТСЖ были установлены незаконно, и Лолита собирается доказывать свою правоту и дальше. Звезда не отрицает и того, что дело дойдёт на Верховного суда.

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

«Подлизался» из-за «Дом-2»? Яббаров может использовать Савкину ради сертификата на миллион рублей

Грязь, скандалы, оскорбления в адрес Алены, а теперь и вспыхнувшая любовь - в сети...

За отдельную плату. Панин может снимать свои приватные ролики для продажи за рубеж

Актер пожаловался на постоянный взлом его соц. сетей, откуда и сливаются его...

Старость — не радость! Провальное интервью с Галкиным может стоить Познеру карьеры

 Даже Садальский не поскупился на критику, щедро одарив ею не только журналиста, но и...

Хочет вторую «Горбань»? Тарзан намекает Наташе Королёвой на пластику

Постаревшая супруга, видимо, уже не привлекает Глушко.

Песков злость «срывал»? Татьяна Навка удивила фанатов своим постаревшим лицом

Скандалы с мужем могут отразиться на внешнем виде 44-летней спортсменки.

Наследственное ожирение? Дочь Королёвой может вырасти толстушкой из-за генов

 У матери 46-летней певицы явно есть проблемы с фигурой, что заметно по новому фото.

«Зазвездившийся Якубович» или как ведущий обманул своих поклонников?

 Леонида Аркадьевича стали «ловить» на странных поступках.

Мать виновата? Плаксина могла попасть в аварию не случайно - из-за вождения в нетрезвом виде

 Возможный алкоголизм, привитый Успенской, мог сыграть злую шутку.

Не Галкиным единым. Дети Пугачёвой рассказали о «самой лучшей в мире маме»

Примадонна доказала, что Лиза с Гарри ее тоже любят.

Разлучница Меган: Семейные узы принцев Гарри и Уильяма трещат по швам

Братья намерены делить не только сферы влияния, но и совместную благотворительность.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ