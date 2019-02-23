Ещё 5 тысяч за мат. Разгневанная Лолита рассказала о проигрыше в суде

Певица не сдерживала эмоций, исход «битвы» против ТСЖ ее сильно огорчил.

Известная певица Лолита Милявская, которая отличается особым остроумием и неизбирательным подбором слов, особенно с людьми, которые звезде не сильно нравятся, рассказала в очередной публикации в Instagram о проигрыше в суде в иске, поданом ТСЖ.

Разгневанная певица отметила для успокоения публики: «Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчёт и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счёт за отопление, когда по телефону представитель ТСЖ Петухов требует с тебя 1 600 000 рублей, а в суде «только» 800! – и милая Судья Басманного Гусева И.В. всё внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720!...Готовлю ещё 5 тысяч за мат».

Эту новость звезда узнала сегодня после того, как возвращалась с репетиции Муз.ТВ до студии. Проиграв суд, Лолита, естественно, не поддалась панике или даже плохому настроению.

Разобравшись во всей ситуации звезда пришла к выводу, что любые непросчитываемые установки ТСЖ были установлены незаконно, и Лолита собирается доказывать свою правоту и дальше. Звезда не отрицает и того, что дело дойдёт на Верховного суда.