«Свободный адекватный человек!» – Россияне оправдали Панина за «взрослое» видео

Подписчики считают, что хакеры подло поступили, когда «слили» видеоролик с актером в Интернет.

Россияне, в частности поклонники актера Алексея Панина, в личном микроблоге знаменитого мужчины в Instagram решили его поддержать. Пользователи Сети верят словам актера о том, что неприличные «взрослые» видео с его участием в Сети распространял не сам Алексей, а интернет-злоумышленники, которые взломали соцсети Панина и нагло украли «домашнюю съемку» актера. При этом некоторых преданных фанатов совершенно не смущает то, что было записано на самих роликах.

Фолловеры заявили, что это личное дело каждого человека, а потому видео не имели права публиковать в Сеть посторонние люди. «Свободный адекватный человек! И живете как хочется вам и делаете, что хочется вам!», «Алексей, нравишься ты мне своей открытостью!», «Ты прикольный человек и хорошо что есть ты», «Супер! очень искренний и прекрасный человек! так держать, к сожалению сейчас мало таких людей», - написали в комментариях фанаты Панина в его поддержку.