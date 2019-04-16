«Это что гены?» — жена Джигана недовольна весом своих дочерей

Сегодня, 20:59 \\ Шоу-бизнес

Оксана Самойлова с детства развивает в своих детях комплексы.

 Супруга Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного общественности как Джиган, поделилась своим беспокойством относительно веса детей семейной пары. Сама Самойлова гордится своей фигурой и склонностью к худобе. Для поддержания формы женщина регулярно тренируется в спортивном зале и соблюдает строгую диету. Кроме того, Самойлова приучает своих детей, по ее мнению, к умеренному питанию и здоровому образу жизни.

 По ее словам, дочки правильно питаются и ведут активный образ жизни, однако Самойлову не устраивает их внешний вид. Так, в одном из своих постов в Instagram 31-летняя бизнесвумен заявила, что считала полноту детей «пухлым возрастом» и упрекнула 7-летнюю Ариель в том, что она до сих пор «не худышка». В итоге супруга рэпера начала рассуждать о будущем дочерей, задавшись вопросом: «Это что гены?».

Подписчики Самойловой были удивлены ее заявлениям и считают, что маленькие дети выглядят отлично, и пухлый вид обусловлен лишь их возрастом. Поклонники выражают надежду на то, что жена рэп-исполнителя не посадит дочек на строгую диету, тем самым развив у детей комплексы.

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Автор - Андрей Фролов
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