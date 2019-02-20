Жертва или афера? Гостья Малышевой утверждает об обмане на шоу «Жить здорово»

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Гюльназ Зайнуллина из Башкирии рассказала, что за кулисами передачи у неё вымогали деньги.

 29-летней жительнице Стерлитамака уже более десяти лет причиняет сильные страдания лимфатический отёк. Как говорит сама Зульфия, она проходила лечение в столичных клиниках, обращалась за помощью к зарубежным специалистам, однако недуг прогрессирует с новой силой. Не так давно молодой женщине предложили стать участницей передачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

По словам Гюльназ, ей пообещали купить компрессионный трикотаж и оплатить дорогостоящее лечение. Но в реальности всё оказалось по-другому. Как рассказывает участница шоу, после завершения эфира врач провёл беглый осмотр больной ноги пациентки и сказал, что операция обойдётся в круглую сумму, которой девушке придётся собирать самой. И только тогда, когда она привезёт деньги, её отвезут в больницу в Москве. Но, как недоумевает Гюльназ, она уже не один раз оперировалась в этой клинике, причём безрезультативно. Сейчас якобы обманутая участница «Жить здорово» открыла счёт и собирает пожертвования.

Ведущая Елена Малышева немедленно прокомментировала ситуацию в своём Instagram, где назвала обвинения в обмане со стороны своей гостьи «откровенной ложью».

По её словам, Гюльназ консультировал лучший врач России по лечению лимфостаза, профессор Малинин. Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил пациентку на бесплатную операцию! Но Гюльназ отказалась от лечения и решила собирать деньги на свои нужды, подчеркнула Малышева.

Как отметила ведущая «Жить здорово», редакторы программы уже связались с Зайнуллиной, дабы узнать причину, побудившую Гюльназ по-своему интерпретировать слова специалиста. Каждый сделает из этой истории свой вывод: стала ли гостья Малышевой жертвой обмана корыстных ведущих или же речь идет о банальной афере со стороны самой гостьи.

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Автор - Олег Крук
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