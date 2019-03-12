Анна Бузова «травит» сестру скандалом с Balenciaga

Сегодня, 17:59 \\ Шоу-бизнес

В споре с дизайнером Ольгу предал самый близкий «человечек».

Как оказалось, после злосчастного выпуска шоу Ксении Собчак, бывшей соведущей Ольги Бузовой по телепроекту «Дом–2», жизнь Ольги Бузовой перестала быть такой уж безоблачной, как говорят. После того, как Ксения подставила дизайнера бренда Balenciaga, рассказав о том, что он, якобы, не сильно рад тому, что Ольга Бузова носит и рекламирует вещи его марки, топовая певица объявила дизайнеру «войну». Унизив сначала человеческие качества дизайнера, высмеяв моральную сторону вопроса, Ольга перестала носить вещи бренда и стала просить вернуть ей деньги, потраченные на вещи, а это почти 400 тысяч рублей.

Обсуждаемый скандал многие поддержали, а многие отстранились, выбирая ту точку зрения, которая считалась наиболее правильной. Немало людей поддержали в споре Ольгу, однако, никто не ожидал того, что родная сестра Бузовой своей сегодняшней выходкой «вставит нож» ей в спину 

Анна Бузова, младшая сестра Ольги, демонстративно «травит» Ольгу своим внешним видом и знаком модного дома на своей футболке. Видимо, недовольство дизайнера тем, как Ольга носит вещи, нашло больше сочувствия в том, как их надевает Анна. То ли из-за молодости младшей сестры, то ли из-за её красоты, дизайнеры не посчитали нужным продолжить скандал с семейкой Бузовых, несмотря на всё недовольство Ольги.

К слову сказать, молчаливая «война» двух сестричек продолжается уже на протяжении нескольких лет, в которых сёстры делят не только деньги, но и внимание матери.

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Автор - Наир Мухметов
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