В Black Star пополнение! Решетова подтвердила, что скоро родит Тимати наследника

Фотосессия «в ожидании чуда» стала официальным доказательством интересного положения модели.

Около полугода в сети активно обсуждали интересное положение невесты Тимати. И хотя Анастасия Решетова всячески скрывала округлившиеся формы за свободной одеждой, а в соцсетях прикрывалась архивными фото, однако, догадки фантов оказались правдивыми. Сегодня официально признано пополнение в Black Star. Решетова подтвердила, что скоро родит Тимати наследника, снявшись в фотосессии для беременных.

В соцсети будущие родители опубликовали серию снимков «в ожидании чуда». На фото невеста Тимати позирует в обтягивающем боди, демонстрирующем уже крупные формы, в то время, как Юнусов, по всему традициям, трепетно обнимает малыша, поглаживая живот Насти. По слухам в сети, Решетова находится уже на 5 месяце беременности и планирует рожать заграницей, как и большинство звёзд российского шоу-бизнеса. Как бы там не было, а вопрос о свадьбе Тимати и Насти до сих пор остаётся открытым или же наследник Black Star станет внебрачным ребёнком?