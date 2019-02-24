«Проблемы как были в СССР» – Панин провел урок полового воспитания для фанатов

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Сверстники могут затравить дочь артиста за папины откровения в Сети.

Похоже, что актер Андрей Панин решил примерять на себя новый образ учителя. В своем Instagram, артист написал сообщение, в котором выразил негодование по поводу негативных комментариев, которые оставляют, несогласные с его изречениями фанаты. Посты Андрея, вызвавшие бурную реакцию подписчиков, касались, в основном, интимных моментов жизни.

«У меня складывается впечатление что, в один день, с пальмы слезла какая-то большая стая первобытных людей... Такое впечатление что люди никогда не заходили в магазины для взрослых и не видели то что в них продаётся.», - в сердцах написал актер.

Далее Панин решил наставить своих фолловеров «на путь истинный», преподав им урок полового воспитания. По его словам, Россия сильно отстает от «цивилизованного общества», а в интимной сфере «у некоторой части нашего общества такие же большие проблемы как были в СССР». В заключение, артист «посочувствовал» скептически настроенному большинству, и предложил фанатам черпать информацию, касательно интимной составляющей жизни, из разделов интернет-сайтов «для взрослых».

Подобные заявления Панина буквально шокировали поклонников. Ведь сексуальные предпочтения — это личное дело каждого отдельного человека. Выставляя публично свою (на европейский манер) «раскрепощенность», Андрей рискует потерять не только поклонников, но и актерскую карьеру.

Ясно одно, делая подобные заявления Панин, похоже, забывает о своей дочери, у которой после папиных выходок могут возникнуть серьезные проблемы в общении со сверстниками. Возможно, актер забыл, что является медийной личностью, и помимо взрослых дядь и теть, на него смотрят дети, умы которых еще не доросли до подобных «уроков».

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Автор - Екатерина Золотова
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