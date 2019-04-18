Мать дороже! Орбакайте встала на сторону Галкина ради внимания от Пугачевой

Сегодня, 16:02 \\ Шоу-бизнес

Певица может лишиться дружбы с Киркоровым из-за упрека Малахова.

После бракосочетания Пугачевой и Галкина у Примадонны испортились отношения с дочерью. Кристина не хотела признавать, что новый супруг матери на пять лет ее младше ее самой. Орбакайте много раз признавалась, что не считает Галкина своим отчимом. Также можно заметить во взгляде Кристины неприязнь к детям Аллы и Максима, возможно, она просто ревнует свою звездную мать и хочет быть единственным ребенком в семье. Ведь с появлением Лизы и Гарри у Примадонны совсем не осталось времени на старшую дочь.

Ради внимания от Пугачевой Кристина и встала на сторону Галкина в его конфликте с Андреем Малаховым. Несмотря на то, что телеведущий является крестным отцом детей Филиппа Киркорова, с которым Орбакайте поддерживает дружеские отношения уже много лет, певица не побоялась выбрать в данном конфликте определенную сторону. Заступившись за юмориста и мужа Примадонны, Кристина рискует испортить отношения с поп-королем — мать дороже, чем даже самый близкий друг.

Максим Галкин предпочитает не реагировать на слухи, касающиеся его самого и семьи, но совсем недавно юморист не выдержал и жестко прокомментировал интернет-статью, согласно которой он и его супруга Алла Борисовна заканчивают строительство дома на Кипре, которую опубликовало издательство телеведущего Андрея Малахова. Юморист эмоционально опроверг все слухи и попросил Малахова «не вовлекать меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал».

На гневный пост отреагировали многие знаменитые артисты, среди которых Ксения Собчак, Эвелина Блёданс, и даже звезда всевозможных шоу Гоген Солнцев. Но особого внимания заслужил комментарий от Орбакайте, ведь в данном споре она в буквальном смысле оказалась «меж двух огней» — с одной стороны, ей стоило бы поддержать мать и ее мужа, но с другой стороны, она могла бы и защитить крестного отца детей своего друга Киркорова. В итоге, Кристина выбрала Примадонну. 

Поделиться новостью:
Автор - Маргарита Фрет
Главное за неделю

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

«Подлизался» из-за «Дом-2»? Яббаров может использовать Савкину ради сертификата на миллион рублей

Грязь, скандалы, оскорбления в адрес Алены, а теперь и вспыхнувшая любовь - в сети...

За отдельную плату. Панин может снимать свои приватные ролики для продажи за рубеж

Актер пожаловался на постоянный взлом его соц. сетей, откуда и сливаются его...

Старость — не радость! Провальное интервью с Галкиным может стоить Познеру карьеры

 Даже Садальский не поскупился на критику, щедро одарив ею не только журналиста, но и...

Хочет вторую «Горбань»? Тарзан намекает Наташе Королёвой на пластику

Постаревшая супруга, видимо, уже не привлекает Глушко.

Песков злость «срывал»? Татьяна Навка удивила фанатов своим постаревшим лицом

Скандалы с мужем могут отразиться на внешнем виде 44-летней спортсменки.

Наследственное ожирение? Дочь Королёвой может вырасти толстушкой из-за генов

 У матери 46-летней певицы явно есть проблемы с фигурой, что заметно по новому фото.

«Зазвездившийся Якубович» или как ведущий обманул своих поклонников?

 Леонида Аркадьевича стали «ловить» на странных поступках.

Мать виновата? Плаксина могла попасть в аварию не случайно - из-за вождения в нетрезвом виде

 Возможный алкоголизм, привитый Успенской, мог сыграть злую шутку.

Не Галкиным единым. Дети Пугачёвой рассказали о «самой лучшей в мире маме»

Примадонна доказала, что Лиза с Гарри ее тоже любят.

Разлучница Меган: Семейные узы принцев Гарри и Уильяма трещат по швам

Братья намерены делить не только сферы влияния, но и совместную благотворительность.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ