Мать дороже! Орбакайте встала на сторону Галкина ради внимания от Пугачевой

Певица может лишиться дружбы с Киркоровым из-за упрека Малахова.

После бракосочетания Пугачевой и Галкина у Примадонны испортились отношения с дочерью. Кристина не хотела признавать, что новый супруг матери на пять лет ее младше ее самой. Орбакайте много раз признавалась, что не считает Галкина своим отчимом. Также можно заметить во взгляде Кристины неприязнь к детям Аллы и Максима, возможно, она просто ревнует свою звездную мать и хочет быть единственным ребенком в семье. Ведь с появлением Лизы и Гарри у Примадонны совсем не осталось времени на старшую дочь.

Ради внимания от Пугачевой Кристина и встала на сторону Галкина в его конфликте с Андреем Малаховым. Несмотря на то, что телеведущий является крестным отцом детей Филиппа Киркорова, с которым Орбакайте поддерживает дружеские отношения уже много лет, певица не побоялась выбрать в данном конфликте определенную сторону. Заступившись за юмориста и мужа Примадонны, Кристина рискует испортить отношения с поп-королем — мать дороже, чем даже самый близкий друг.

Максим Галкин предпочитает не реагировать на слухи, касающиеся его самого и семьи, но совсем недавно юморист не выдержал и жестко прокомментировал интернет-статью, согласно которой он и его супруга Алла Борисовна заканчивают строительство дома на Кипре, которую опубликовало издательство телеведущего Андрея Малахова. Юморист эмоционально опроверг все слухи и попросил Малахова «не вовлекать меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал».

На гневный пост отреагировали многие знаменитые артисты, среди которых Ксения Собчак, Эвелина Блёданс, и даже звезда всевозможных шоу Гоген Солнцев. Но особого внимания заслужил комментарий от Орбакайте, ведь в данном споре она в буквальном смысле оказалась «меж двух огней» — с одной стороны, ей стоило бы поддержать мать и ее мужа, но с другой стороны, она могла бы и защитить крестного отца детей своего друга Киркорова. В итоге, Кристина выбрала Примадонну.