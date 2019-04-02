В своём глазу бревна не замечают: Валерия и Пригожин выставляют напоказ свою идиллию?

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Архивное фото в Instagram четы Пригожиных может быть непрозрачным намеком менее удачливым звездным парам.

5 июня одна из самых образцовых пар российской эстрады отметила Хрустальную свадьбу. В связи с этим Валерия проникновенно поздравила в соцсетях своего заботливого избранника Иосифа Пригожина с 15-летием совместной жизни, упоминая в сладостных речах ресторан «Ваниль», ставший их первым местом встречи.

«Мы счастливы всё это время, и наша жизнь наполнена ароматом ванили», - пишет с таким гастрономическим изыском Валерия. Однако, эти слова вполне могут быть адресованы не только своей второй половине, но и тем «звездам», чья личная жизнь отнюдь не источает ванильные ароматы. Стоит только посмотреть на тех, кто отметился под поздравлениями Валерии в её Instagram. Создаётся впечатление, что там собирается просто элитный клуб счастливых «звёздных» парочек, куда менее удачливым коллегам по творческому цеху путь заказан.

Так, Евгений Плющенко имеет просто пасторальные семейные отношения с Яной Рудковской, которой можно припомнить разве только что очень давний роман с певцом Димой Биланом, случившийся еще до знакомства с именитым фигуристом. Юлия Савичева вполне себе счастлива в браке с Александром Аршиновым даже после нелёгких испытаний, которых паре пришлось перенести.

Вполне понятно желание Валерии выставлять свою идиллию напоказ после её неудачного брака с Александром Шульгиным, всячески унижавшим и избивавшим певицу. Но в этом стремлении подчеркнуть свою непорочную образцовость и непогрешимую идеальность очень уж сквозит банальное высокомерие. Так и вполне недалеко до того, чтобы, как говорится, «не замечать в своём глазу бревна».

Поделиться новостью:
Автор - Олег Крук
Главное за неделю

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и...

Жертва или афера? Гостья Малышевой утверждает об обмане на шоу «Жить здорово»

 Гюльназ Зайнуллина из Башкирии рассказала, что за кулисами передачи у неё вымогали...

Ещё 5 тысяч за мат. Разгневанная Лолита рассказала о проигрыше в суде

Певица не сдерживала эмоций, исход «битвы» против ТСЖ ее сильно огорчил.

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Старость — не радость! Провальное интервью с Галкиным может стоить Познеру карьеры

 Даже Садальский не поскупился на критику, щедро одарив ею не только журналиста, но и...

Амфетамин для Даны. Борисова призналась в наркозависимости

Об этом говорит само признание, «мутный» взгляд девушки и ее неопрятный внешний вид.

Песков злость «срывал»? Татьяна Навка удивила фанатов своим постаревшим лицом

Скандалы с мужем могут отразиться на внешнем виде 44-летней спортсменки.

Ещё 5 тысяч за мат. Разгневанная Лолита рассказала о проигрыше в суде

Певица не сдерживала эмоций, исход «битвы» против ТСЖ ее сильно огорчил.

Наследственное ожирение? Дочь Королёвой может вырасти толстушкой из-за генов

 У матери 46-летней певицы явно есть проблемы с фигурой, что заметно по новому фото.

«Зазвездившийся Якубович» или как ведущий обманул своих поклонников?

 Леонида Аркадьевича стали «ловить» на странных поступках.

Мать виновата? Плаксина могла попасть в аварию не случайно - из-за вождения в нетрезвом виде

 Возможный алкоголизм, привитый Успенской, мог сыграть злую шутку.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ