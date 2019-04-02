В своём глазу бревна не замечают: Валерия и Пригожин выставляют напоказ свою идиллию?

Архивное фото в Instagram четы Пригожиных может быть непрозрачным намеком менее удачливым звездным парам.

5 июня одна из самых образцовых пар российской эстрады отметила Хрустальную свадьбу. В связи с этим Валерия проникновенно поздравила в соцсетях своего заботливого избранника Иосифа Пригожина с 15-летием совместной жизни, упоминая в сладостных речах ресторан «Ваниль», ставший их первым местом встречи.

«Мы счастливы всё это время, и наша жизнь наполнена ароматом ванили», - пишет с таким гастрономическим изыском Валерия. Однако, эти слова вполне могут быть адресованы не только своей второй половине, но и тем «звездам», чья личная жизнь отнюдь не источает ванильные ароматы. Стоит только посмотреть на тех, кто отметился под поздравлениями Валерии в её Instagram. Создаётся впечатление, что там собирается просто элитный клуб счастливых «звёздных» парочек, куда менее удачливым коллегам по творческому цеху путь заказан.

Так, Евгений Плющенко имеет просто пасторальные семейные отношения с Яной Рудковской, которой можно припомнить разве только что очень давний роман с певцом Димой Биланом, случившийся еще до знакомства с именитым фигуристом. Юлия Савичева вполне себе счастлива в браке с Александром Аршиновым даже после нелёгких испытаний, которых паре пришлось перенести.

Вполне понятно желание Валерии выставлять свою идиллию напоказ после её неудачного брака с Александром Шульгиным, всячески унижавшим и избивавшим певицу. Но в этом стремлении подчеркнуть свою непорочную образцовость и непогрешимую идеальность очень уж сквозит банальное высокомерие. Так и вполне недалеко до того, чтобы, как говорится, «не замечать в своём глазу бревна».