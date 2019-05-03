Курам на смех! Наташа Королёва «покалечила» мать в фотошопе

Сегодня, 13:00 \\ Шоу-бизнес

73-летняя женщина на старость лет стала посмешищем из-за дочери.

Наташа Королева тесно общается с матерью. Они не только близкие подруги, но и коллеги, ведь Людмила Ивановна часто появляется на телевидении в тех же программах, что и звездная дочь. Недавно певица побывала на светском мероприятии и, конечно, взяла с собой самого близкого человека. Видимо, встреча была настолько теплой и веселой, что Наталья сразу поделилась несколькими фотографиями с подписчиками, показав красивое оформление и свою компанию. На некоторых снимках оказалась и мать, но, почему-то, выглядела она весьма непрезентабельно. То ли Наташа Королева «покалечила» мать в фотошопе, то ли Людмила Порывай сама выбрала крайне неудачную позу.

Если внимательно рассмотреть фото, то становится заметным, что у женщины как будто нет руки. По идее, локоть должен выпирать при таком положении рук, но на фотографии его не видно. Из-за этого спина кажется неестественно прямой, и этот дефект моментально приковывает взгляд. Даже по отношению к голове кисть кажется слишком маленькой.

Курам на смех – похоже, это Королева позаботилась, что мать стала посмешищем из-за нелепой фотографии. Но Людмиле Ивановне нужно отдать должное – в 73 года она выглядит достаточно молодо и стильно.

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Автор - Александра Рождественская
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