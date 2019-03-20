Муж «надавил»? Саша Савельева уходит из «Фабрики» спустя 16 лет работы

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Будет ли Александра продолжать сольную карьеру - вопрос открытый.

Накануне участница группы «Фабрика» Саша Савельева официально подтвердила слухи о ее уходе из коллектива. Певица заявила, что давно была готова перейти на новый этап своего творческого и личностного развития. Замужество и роды, похоже, только ускорили этот процесс.

Савельева подчеркнула, что напряженный рабочий график группы для нее не подходит, так как певица хочет проводить максимальное количество свободного времени со своим новорожденным сыном.

«Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне», - объяснила причину своего ухода Александра.

Но что действительно сподвигло Савельеву покинуть горячо любимый коллектив спустя 16 лет? Ведь чтобы оставить работу, которой посвятила столько времени у Саши должны быть веские причины.

Можно предположить, что к уходу Савельевой приложил руку Кирилл Сафонов, муж Александры. Ревнуя исполнительницу к ее творческой деятельности, мужчина «надавил» на певицу и заставил уйти из коллектива, чтобы она больше времени уделяла ему и ребенку. Ведь гастроли группы, и связанные с ними переезды, не дадут девушке возможность по-настоящему насладиться материнством и статусом жены.

Сама же Савельева утверждает, что в скором будущем планирует заняться развитием сольной карьеры, вот только поддержит ли ее начинание законный супруг - покажет время.

Поделиться новостью:
Автор - Екатерина Золотова
Главное за неделю

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

«Подлизался» из-за «Дом-2»? Яббаров может использовать Савкину ради сертификата на миллион рублей

Грязь, скандалы, оскорбления в адрес Алены, а теперь и вспыхнувшая любовь - в сети...

За отдельную плату. Панин может снимать свои приватные ролики для продажи за рубеж

Актер пожаловался на постоянный взлом его соц. сетей, откуда и сливаются его...

Старость — не радость! Провальное интервью с Галкиным может стоить Познеру карьеры

 Даже Садальский не поскупился на критику, щедро одарив ею не только журналиста, но и...

Хочет вторую «Горбань»? Тарзан намекает Наташе Королёвой на пластику

Постаревшая супруга, видимо, уже не привлекает Глушко.

Песков злость «срывал»? Татьяна Навка удивила фанатов своим постаревшим лицом

Скандалы с мужем могут отразиться на внешнем виде 44-летней спортсменки.

Наследственное ожирение? Дочь Королёвой может вырасти толстушкой из-за генов

 У матери 46-летней певицы явно есть проблемы с фигурой, что заметно по новому фото.

«Зазвездившийся Якубович» или как ведущий обманул своих поклонников?

 Леонида Аркадьевича стали «ловить» на странных поступках.

Мать виновата? Плаксина могла попасть в аварию не случайно - из-за вождения в нетрезвом виде

 Возможный алкоголизм, привитый Успенской, мог сыграть злую шутку.

Не Галкиным единым. Дети Пугачёвой рассказали о «самой лучшей в мире маме»

Примадонна доказала, что Лиза с Гарри ее тоже любят.

Разлучница Меган: Семейные узы принцев Гарри и Уильяма трещат по швам

Братья намерены делить не только сферы влияния, но и совместную благотворительность.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ