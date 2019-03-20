Муж «надавил»? Саша Савельева уходит из «Фабрики» спустя 16 лет работы

Будет ли Александра продолжать сольную карьеру - вопрос открытый.

Накануне участница группы «Фабрика» Саша Савельева официально подтвердила слухи о ее уходе из коллектива. Певица заявила, что давно была готова перейти на новый этап своего творческого и личностного развития. Замужество и роды, похоже, только ускорили этот процесс.

Савельева подчеркнула, что напряженный рабочий график группы для нее не подходит, так как певица хочет проводить максимальное количество свободного времени со своим новорожденным сыном.

«Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне», - объяснила причину своего ухода Александра.

Но что действительно сподвигло Савельеву покинуть горячо любимый коллектив спустя 16 лет? Ведь чтобы оставить работу, которой посвятила столько времени у Саши должны быть веские причины.

Можно предположить, что к уходу Савельевой приложил руку Кирилл Сафонов, муж Александры. Ревнуя исполнительницу к ее творческой деятельности, мужчина «надавил» на певицу и заставил уйти из коллектива, чтобы она больше времени уделяла ему и ребенку. Ведь гастроли группы, и связанные с ними переезды, не дадут девушке возможность по-настоящему насладиться материнством и статусом жены.

Сама же Савельева утверждает, что в скором будущем планирует заняться развитием сольной карьеры, вот только поддержит ли ее начинание законный супруг - покажет время.