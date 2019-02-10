«Подлизался» из-за «Дом-2»? Яббаров может использовать Савкину ради сертификата на миллион рублей

Сегодня, 10:33 \\ Шоу-бизнес

Грязь, скандалы, оскорбления в адрес Алены, а теперь и вспыхнувшая любовь - в сети уверены, Илья нарочно воссоединился с девушкой, чтобы выиграть в конкурсе.

Когда стало известно о том, что скандальный участник телепроекта «Дом-2» не смог сохранить отношения и построить любовь за воротами с Маргаритой Ларченко, сразу же появились предположения, что Яббаров попытается вернуться к Алене Савкиной. В сети не раз говорили, что Илья не случайно решит воссоединиться с бывшей избранницей, ведь на проекте его никто не ждет, а с помощью маленького Богдана и Алены он может триумфально заявиться на телестройку, дабы сохранить семью.

Однако никто не думал, что девушка настолько наивная и доверчивая, поверив заново в слова бывшего избранника, она дала ему еще один шанс.

Сейчас, как известно, конкурс «Свадьба на миллион» был продлен, котором Илья и Алена могут побороться за главный приз.

Теперь все предельно ясно, так как Яббаров может использовать Савкину ради сертификата на миллион рублей. То, что саратовский шансонье готов ради «Дом-2» на многое, вся страна уже знает.

На проекте Илья не раз оскорблял Савкину, ее семью, буквально поливал грязью, материл, размахивал руками, а сейчас строит из себя примерного семьянина и отца. Странно, не правда ли?

Сама Ларченко решила прокомментировать данную ситуация и заявила с уверенностью, что Илья, таким образом, хочет вернуться на проект и завоевать главный приз. Неужели так нагло «подлизался» из-за «Дом-2»?

Прогулки с сыном, постоянные встречи, нежные послания в микроблоге – Илья, видимо, действительно, решил пойти на крайние меры, чтобы оказаться на шоу, ведь там есть популярность, крыша над головой, работа, за которую платят приличные зарплаты, продукты питания, карьера, а за воротами у Ильи нет ничего.

Многие советуют Алене не связываться с Яббаровым, но девушка считает, что каждый человек заслуживает шанс, а Илья показывает себя совершенно с положительной стороны. Конечно, на проект то хочется.


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Автор - Екатерина Браун
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