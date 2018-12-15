За отдельную плату. Панин может снимать свои приватные ролики для продажи за рубеж

Актер пожаловался на постоянный взлом его соц. сетей, откуда и сливаются его многочисленные «пикантные» ролики. Возникает вопрос – а зачем Алексею их вообще кому-то пересылать?

О жизни Панина известно мало, кроме того, что он живет за рубежом, является бисексуалом и постоянно «оскандаливается» своими роликами эротического содержания. После «новой волны» роликов, которые хакеры опубликовали во всеобщий доступ, Алексей пожаловался, что его страницы в социальных сетях были взломаны. Следовательно, нашумевшие ролики были кому-то пересланы или опубликованы на закрытых платформах. Вывод напрашивается сам собой – Панин может снимать свои приватные ролики для продажи за рубеж.

Это неудивительно, ведь у актера больше нет ролей в кино, он живет за границей и воспитывает дочь. А где же брать деньги на все? Ответ складывается сам собой – Панин, вероятно, зарабатывает, торгуя приватными видео со своим участием.

Судя по всему, какие-то влиятельные люди или просто фетишисты «заказывают» у актера ролики за отдельную плату с различными сюжетами, за которые он потом и получает немалый гонорар. Этим и объясняется то, что во многих взломанных социальных сетях Панина хакеры находят эти ролики приватного содержания.