Амфетамин для Даны. Борисова призналась в наркозависимости

Сегодня, 07:25 \\ Шоу-бизнес

Об этом говорит само признание, «мутный» взгляд девушки и ее неопрятный внешний вид.

Дана Борисова прошла тяжелый и длительный путь по избавлению от наркотической зависимости в Таиланде. Но последнее время девушка все чаще и чаще признается в том, что у нее периодически возникают мысли о том, что неплохо было бы употребить хотя бы мизерную дозу.

Не зря говорят, что бывших наркоманов не бывает. Вот и в этот раз Борисова сообщила в своей сторис о том, что ее преследует навязчивая мысль об употреблении амфетамина.

Вернувшись на родину после тяжелого лечения, девушка не раз говорила о том, как тяжело ей дается вести трезвый и адекватный образ жизни.

Она не раз заявляла о том, что держится только ради того, чтобы дочь больше никогда не видела ее в неадекватном состоянии.

«Есть желание снять стресс, избавиться от этих переживаний. Честно, у меня предсрывное состояние. Я на постоянной связи со своим врачом. По пять раз в день звоню», — призналась отчаявшаяся звезда.

Амфетамин для Даны может оказаться последней надеждой для того, чтобы хотя бы ненадолго расслабиться и забыть о проблемах.

После того, как Борисова призналась в наркозависимости, она сообщала о том, что ей становилось гораздо легче, ненадолго «отпускало» и зависимость становилось легче побороть. Но из-за периодических склок с дочерью у нее опускаются руки и нет больше сил для того, чтобы бороться.

Потому вполне вероятно, что в скором времени Дана сдастся и вновь примется за старое.

Поделиться новостью:
Автор - Елизавета Маврина
Главное за неделю

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Шрамы и обвисший силикон: Памелу Андерсон перестали узнавать поклонники

Лицо и неестественная фигура выдали любовь знаменитости к пластическим операциям.

Сочи не Египет – дёшево не будет? Ирина Безрукова не захотела сама оплачивать участие в «Кинотавре»

Развод с Сергеем Безруковым мог довести актрису до крайне «скромного» образа жизни.

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...

Ворует образ? Или почему Сябитова рискует вылететь с «Первого» с «подачки» Гузеевой

Вычурная похабщина, демонстрируемая Розой, может стать последней точкой в ее карьере на...

«Изнасиловали и бросили»: Барановская предстала перед фанатами в непотребном виде

Об этом можно судить, опираясь на ряд фактов. Неопрятный макияж и прическа, безвкусный...

Хочет вторую «Горбань»? Тарзан намекает Наташе Королёвой на пластику

Постаревшая супруга, видимо, уже не привлекает Глушко.

Песков злость «срывал»? Татьяна Навка удивила фанатов своим постаревшим лицом

Скандалы с мужем могут отразиться на внешнем виде 44-летней спортсменки.

Наследственное ожирение? Дочь Королёвой может вырасти толстушкой из-за генов

 У матери 46-летней певицы явно есть проблемы с фигурой, что заметно по новому фото.

На фоне «старушки» Пугачёвой? София Ротару похвасталась молодостью и здоровым видом

На дне рождения внучки певица выглядела как подружка именинницы.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ