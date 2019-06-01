Амфетамин для Даны. Борисова призналась в наркозависимости

Об этом говорит само признание, «мутный» взгляд девушки и ее неопрятный внешний вид.

Дана Борисова прошла тяжелый и длительный путь по избавлению от наркотической зависимости в Таиланде. Но последнее время девушка все чаще и чаще признается в том, что у нее периодически возникают мысли о том, что неплохо было бы употребить хотя бы мизерную дозу.

Не зря говорят, что бывших наркоманов не бывает. Вот и в этот раз Борисова сообщила в своей сторис о том, что ее преследует навязчивая мысль об употреблении амфетамина.

Вернувшись на родину после тяжелого лечения, девушка не раз говорила о том, как тяжело ей дается вести трезвый и адекватный образ жизни.

Она не раз заявляла о том, что держится только ради того, чтобы дочь больше никогда не видела ее в неадекватном состоянии.

«Есть желание снять стресс, избавиться от этих переживаний. Честно, у меня предсрывное состояние. Я на постоянной связи со своим врачом. По пять раз в день звоню», — призналась отчаявшаяся звезда.

Амфетамин для Даны может оказаться последней надеждой для того, чтобы хотя бы ненадолго расслабиться и забыть о проблемах.

После того, как Борисова призналась в наркозависимости, она сообщала о том, что ей становилось гораздо легче, ненадолго «отпускало» и зависимость становилось легче побороть. Но из-за периодических склок с дочерью у нее опускаются руки и нет больше сил для того, чтобы бороться.

Потому вполне вероятно, что в скором времени Дана сдастся и вновь примется за старое.