Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и огромные синяки под глазами Сергея.

Недавно проходил концерт в честь дня рождения Наташи Королёвой. На нём было множество фанатов певицы и шоумена, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Опубликованные фото фолловеров с Тарзаном напугали общественность из-за исхудавшего лица Сергея, где отчётливо видны большие синяки под уставшими глазами.

Некоторые пользователи под такими фотографиями предположили, что всё дело в нагруженном графике шоумена, а также брак с Натальей и нездоровый образ жизни. Пара часто, не стесняясь, публикует видео и фотографии с вечеринок, где они активно пьют алкоголь.

Идеал для многих женщин больше не похож на себя. «Измученное» лицо 49-летнего Тарзана не спасает даже пластика, которая очевидна для многих фанатов и общественности. Нельзя отрицать, что брак с певицей вызывает стресс у Сергея из-за ссор и скандалов, что доводит его до изнурения.

«Бывает, мы с мужем ссоримся. Все же работа у нас напряженная, нервная. Иногда не получается оставить весь негатив на пороге, и ты несешь его в дом», - Заявляла Королёва в одном из интервью, где обсуждалась их семейная жизнь.

Также стоит отметить, что скандал с подарком Тарзану от богатой фанатки, с которой у них была интрижка, по мнению пользователей, разлетелась в сети молниеносно. Однако Королёва заверила, что это лишь плохая шутка и их брак более чем идеален.



