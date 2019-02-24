Батрутдинов затащил Бузову в кровать после 13 лет дружбы

Сегодня, 06:24 \\ Шоу-бизнес

Такую версию высказали фанаты певицы.

Известно, что долгое время в жизни артистки не было близких отношений, но особого дискомфорта Бузова не ощущала. На закрытой презентации клипа к песне «Водица» Ольга разоткровенничалась с прессой о своей личной жизни.

На вопрос журналистов о том, легко ли ей оставаться без пары, Бузова ответила, что «прервала два года воздержания». Однако в долгосрочности отношении она не уверена.

После сказанного певица смутилась и не стала продолжать разговор на интимную тему. Теперь фанатам остается гадать, кем является новый партнер Бузовой. Известно только, что «все его прекрасно» знают.

В сети появились предположения, что в кровать Бузову затащил Тимур Батрутдинов. С версией фанатов трудно поспорить, несмотря на 13 лет крепкой дружбы. Догадка подкрепляется недавно выпущенным провокационным клипом с участием артистки и шоумена на песню «Очень хорошо». Также, в шоу «Есть вопросы» Бузова и Батрутдинов дали понять, что их связывают далеко не дружеские отношения.

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Автор - Василиса Федорова
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