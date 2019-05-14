«На ребенке брак держится»: Проскурякова не уходит от Николаева из-за маленькой дочери – сеть

Сегодня, 04:43 \\ Шоу-бизнес

Вечные измены, тирания и пристрастие к алкоголю – жена композитора терпит все это, чтобы не травмировать психику трехлетней Ники, считают фолловеры.

В браке с Юлией Проскуряковой Николаев живет уже почти 9 лет. Молодые люди уже успели обзавестись ребенком – в 2015 году на свет появилась их первая дочь. За время брака вокруг пары было немало громких скандалов. В сети уверены, что композитор не является порядочным мужем и любит проводить время в компании молодых девушек. Также постоянно обсуждается тирания Игоря и его жена однажды даже косвенно это подтвердила, опубликовав пост в Instagram.

Поклонники считают, что Проскурякова не уходит от Николаева из-за маленькой дочери. Пара, судя по Instagram, продолжает делать вид, что ничего не происходит. Композитор публикует фото, на которых позирует с маленькой Вероникой, а вот Проскурякову там можно заметить не часто. Судя по всему, женщина не может бросить музыканта из-за ребенка. Юлия не хочет портить психику девочки и растить ее без отца, считают фанаты. «На ребенке брак держится», - негодуют злопыхатели пары.

«Одностороннее» воспитание может стать для ребенка тяжелым стрессом и в будущем привести к серьезным проблемам. Вряд ли Юлия хочет такого для своей дочери. Скорее всего, женщина не может подать на развод именно из-за страха за дочь.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Кирсанова
Главное за неделю

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Шрамы и обвисший силикон: Памелу Андерсон перестали узнавать поклонники

Лицо и неестественная фигура выдали любовь знаменитости к пластическим операциям.

Сочи не Египет – дёшево не будет? Ирина Безрукова не захотела сама оплачивать участие в «Кинотавре»

Развод с Сергеем Безруковым мог довести актрису до крайне «скромного» образа жизни.

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...

Ворует образ? Или почему Сябитова рискует вылететь с «Первого» с «подачки» Гузеевой

Вычурная похабщина, демонстрируемая Розой, может стать последней точкой в ее карьере на...

«Изнасиловали и бросили»: Барановская предстала перед фанатами в непотребном виде

Об этом можно судить, опираясь на ряд фактов. Неопрятный макияж и прическа, безвкусный...

Хочет вторую «Горбань»? Тарзан намекает Наташе Королёвой на пластику

Постаревшая супруга, видимо, уже не привлекает Глушко.

Песков злость «срывал»? Татьяна Навка удивила фанатов своим постаревшим лицом

Скандалы с мужем могут отразиться на внешнем виде 44-летней спортсменки.

Наследственное ожирение? Дочь Королёвой может вырасти толстушкой из-за генов

 У матери 46-летней певицы явно есть проблемы с фигурой, что заметно по новому фото.

На фоне «старушки» Пугачёвой? София Ротару похвасталась молодостью и здоровым видом

На дне рождения внучки певица выглядела как подружка именинницы.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ