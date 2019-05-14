«На ребенке брак держится»: Проскурякова не уходит от Николаева из-за маленькой дочери – сеть

Вечные измены, тирания и пристрастие к алкоголю – жена композитора терпит все это, чтобы не травмировать психику трехлетней Ники, считают фолловеры.

В браке с Юлией Проскуряковой Николаев живет уже почти 9 лет. Молодые люди уже успели обзавестись ребенком – в 2015 году на свет появилась их первая дочь. За время брака вокруг пары было немало громких скандалов. В сети уверены, что композитор не является порядочным мужем и любит проводить время в компании молодых девушек. Также постоянно обсуждается тирания Игоря и его жена однажды даже косвенно это подтвердила, опубликовав пост в Instagram.

Поклонники считают, что Проскурякова не уходит от Николаева из-за маленькой дочери. Пара, судя по Instagram, продолжает делать вид, что ничего не происходит. Композитор публикует фото, на которых позирует с маленькой Вероникой, а вот Проскурякову там можно заметить не часто. Судя по всему, женщина не может бросить музыканта из-за ребенка. Юлия не хочет портить психику девочки и растить ее без отца, считают фанаты. «На ребенке брак держится», - негодуют злопыхатели пары.

«Одностороннее» воспитание может стать для ребенка тяжелым стрессом и в будущем привести к серьезным проблемам. Вряд ли Юлия хочет такого для своей дочери. Скорее всего, женщина не может подать на развод именно из-за страха за дочь.