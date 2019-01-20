«Смыть макияж и окажется дурнушка» – Хейтеры поиздевались над Барановской за ее «алко-вид»

Куча «штукатурки» на лице не спасла телеведущую от публичного позора.

Юлию Барановскую уже не впервые уличают в возможном алкоголизме. Телеведущая то и дело появляется на видео и фото с бокалом «горючего» в руке, поэтому некоторым ее фанатам тяга к пагубной привычке уже не кажется чем-то странным.

Недавно звезда отметила свой день рождения. Судя по количеству подарков и цветов, она устроила знатную вечеринку для коллег и друзей. Она даже призналась, что в начале дня «страдала» из плохого настроения, но постоянные поздравления и пожелания быстро избавили от этой проблемы.

Вероятно, версия фанатов об ее алкоголизме медленно, но уверенно приобретает новые доказательства. На этот раз хейтеры поиздевались над Барановской за ее «алко-вид». На одной из фотографий, сделанных во время праздника, недоброжелатели рассмотрели, что огромное количество косметики она использовала совсем не случайно.

«Смыть макияж и окажется дурнушка», – некоторые люди уверены, что под «штукатуркой» скрывается настоящее лицо Барановской, но она, почему-то, не хочет его показывать общественности. Скорее всего, злоупотребление и недосып из-за работы все-таки сказывается ее на внешности. Даже на новом снимке в глаза бросаются большие мешки, которые не смогли скрыть даже косметологи и мейкаперы.