Шрамы и обвисший силикон: Памелу Андерсон перестали узнавать поклонники

Лицо и неестественная фигура выдали любовь знаменитости к пластическим операциям.

51-летняя голливудская кинозвезда, а также популярная модель для мужских изданий Памела Андерсон недавно появилась на премьере Bionic ShowGirl. Знаменитость для публичного выхода в свет выбрала классическое черное мини-платье на бретельках, которым Памела, видимо, захотела подчеркнуть свою фигуру. Однако поклонники были разочарованы внешним видом звезды и в Интернете стали критиковать Андерсон за шрамы на теле, обвисший силикон и «перекроенное» лицо, которое практически невозможно узнать.

Не исключено, что актриса могла пойти по стопам известного дизайнера одежды Донателлы Версаче, которая даже в пожилом возрасте не перестает пользоваться услугами культовых пластических хирургов. Сама Памела много раз экспериментировала с размером груди и, видимо, лицо тоже поддавалось многочисленным подтяжками и уколам ботокса.