Первая леди России? Тимати мог «внушить» Решетовой патриотизм ради карьеры в политике

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Показная любовь к Родине кажется попыткой модели угодить властному рэперу.

В разделе сторис Instagram модели Анастасии Решетовой появилась запись, в которой ее спросили относительно того, в какой стране она хотела бы жить. Девушка тут же начала говорить о том, что лучше страны, чем Россия для нее нет, причем, она признает, что на сегодняшний момент имеются различные проблемы, однако свое мнение она от этого не меняет.
Учитывая то, какие связи сейчас связывают ее возлюбленного рэпера Тимати с правительством России, неудивительно, что его девушка говорит именно такие вещи. Даже если опустить дружбу Тимати с Рамзаном Кадыровым и Владимиром Путиным, на данный момент он выполняет заказ для Министерства обороны.
Пассию владельца Black Star и раньше обвиняли в том, что она «пляшет под дудку» Тимати, не проявляя собственного мнения. Видимо, к публике Решетова решила не прислушиваться, потому как повторяет это поведение, даже с еще большим усердием.

 Не стоит недооценивать амбиции Тимати. Вполне вероятно, что он продолжит сближаться с правительством и однажды Решетову, если она сможет сохранить отношения с Тимати, станут называть «первой леди России». Именно поэтому Юнусов мог «внушить» своей девушке патриотизм, задумавшись о карьере в политике. Учитывая то, какими показными кажутся высказывания Решетовой, становится понятно, что испытывает соответствующие чувства она с недавнего времени.

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Автор - Виталий Малина
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