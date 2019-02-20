«Отказать страшно» — певица Zivert оценила идею «связаться» с Тимати

Вчера, 22:59 \\ Шоу-бизнес

Оказалось, Юлия Зиверт не в восторге от внешности рэпера.

 Певица Zivert стала новой гостьей шоу «День со звездой». В ходе программы Юлия Зиверт общалась с ведущим и согласилась поиграть в необычный тест. Ей предлагалось выбрать из 15 мужчин, которые известны в российском шоу-бизнесе, того самого, с кем бы она хотела оказаться на необитаемом острове в случае конца света.

«Связаться» с Тимати певице Zivert не захотелось. Артистка оценила идею оказаться с рэпером в одном «плоту любви» и высказала свое недовольство по поводу его внешности. «Отказать страшно», — заметила Юлия, но и не упустила возможность подшутить над «грозным» взглядом Тимати.

По словам Zivert, ей не нравятся мужчины с такой внешностью, как у Тимати. Идея «связаться» с рэпером была отвергнута. Помимо этого, певица посмеялась над фотографией Харламова, его внешность артистке тоже не нравится. Даже Крид, который кажется привлекательным для многих девушек, не смог «растопить сердце» Юлии Зиверт.

Певица оказалась весьма требовательной, но теперь Анастасия Решетова может быть спокойна, ведь стремительно набирающая популярность Zivert явно не претендует на ее жениха. А вот Сергею Лазареву стоит внимательнее отнестись к своему окружению, ведь на шоу прозвучали шутки о его ориентации. Возможно, у артиста есть враги, которые специально «сливают» слухи о его личной жизни, чтобы разрушить его карьеру.

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Автор - Анна Пушкина
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