Сочи не Египет – дёшево не будет? Ирина Безрукова не захотела сама оплачивать участие в «Кинотавре»

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Развод с Сергеем Безруковым мог довести актрису до крайне «скромного» образа жизни. 

Перед масштабным событием в Сочи, где пройдёт уже в это воскресенье «Кинотавр», Ирина Безрукова, российская актриса театра и кино, высказалась о проблемах «нового» руководства, организатором мероприятия, и рассказала, почему уже второй год подряд не будет радовать фанатов своим дефиле на дорожке. Поделившись, к тому же, недовольством нынешнего финансирования кинофестиваля, Ирина не захотела сама оплачивать участие в «Кинотавре».

Продолжавшаяся ссора с организаторами мероприятия разочаровывает фанатов, которые бы хотели видеть Ирину на фестивале. Натянутые отношения сохраняются уже больше года. В том году Ирина также не стала представлять себя на «Кинотавре», после того как ей не стали оплачивать дорогу и проживание в дорогом Сочи. Видимо, российский курорт не Египет и дёшево провести время звезде точно не удастся.

«Со сменой руководства и с уходом Олега Янковского и Марка Рудинштейна я ни разу не была на «Кинотавре»», – заявила бывшая жена Сергея Безрукова в недавнем интервью.

Как известно, после развода с Сергеем Безруковым дела у актрисы пошли неважно. Наиболее масштабным участием Ирины в этом году было выживание в шоу «Последний герой». Более Ирина никак не старается проявить себя и довольствуется скромной одинокой жизнью.

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Другой футболист Машке не забивал? Точной копией Кокорина растёт старший сын Погребняка

Настораживающе сильное внешнее сходство старшего сына Павла с осуждённым футболистом...

Парад лицемерия или как Ксения Собчак извиняется перед Ольгой Бузовой?

 Журналистка нашла в творчестве певицы талант и поблагодарила за рекордное колличество...

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ