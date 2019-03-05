Сочи не Египет – дёшево не будет? Ирина Безрукова не захотела сама оплачивать участие в «Кинотавре»

Развод с Сергеем Безруковым мог довести актрису до крайне «скромного» образа жизни.

Перед масштабным событием в Сочи, где пройдёт уже в это воскресенье «Кинотавр», Ирина Безрукова, российская актриса театра и кино, высказалась о проблемах «нового» руководства, организатором мероприятия, и рассказала, почему уже второй год подряд не будет радовать фанатов своим дефиле на дорожке. Поделившись, к тому же, недовольством нынешнего финансирования кинофестиваля, Ирина не захотела сама оплачивать участие в «Кинотавре».

Продолжавшаяся ссора с организаторами мероприятия разочаровывает фанатов, которые бы хотели видеть Ирину на фестивале. Натянутые отношения сохраняются уже больше года. В том году Ирина также не стала представлять себя на «Кинотавре», после того как ей не стали оплачивать дорогу и проживание в дорогом Сочи. Видимо, российский курорт не Египет и дёшево провести время звезде точно не удастся.

«Со сменой руководства и с уходом Олега Янковского и Марка Рудинштейна я ни разу не была на «Кинотавре»», – заявила бывшая жена Сергея Безрукова в недавнем интервью.

Как известно, после развода с Сергеем Безруковым дела у актрисы пошли неважно. Наиболее масштабным участием Ирины в этом году было выживание в шоу «Последний герой». Более Ирина никак не старается проявить себя и довольствуется скромной одинокой жизнью.