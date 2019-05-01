Старость — не радость! Провальное интервью с Галкиным может стоить Познеру карьеры

Сегодня, 19:07 \\ Шоу-бизнес

Даже Садальский не поскупился на критику, щедро одарив ею не только журналиста, но и мужа Пугачевой.

 Артист не выдержал просмотра беседы Познера с Галкиным и поделился гневными эмоциями в своём Instagram: «заставил себя смотреть… и… кроме самолюбования проф непригодного и желание получить звание ничего не нового не увидел…». Садальский прямым текстом утверждает, что Галкин напросился на интервью к Познеру через протекцию главы «Первого» Константина Эрнста. Этому охотно верится, глядя, как уныло строит диалог с пафосной «звездой» поникший мэтр журналистики.

 Интервью, действительно, оставляет удручающее впечатление, невольно вспоминается поговорка: «старость — не радость»! Познер вяло задаёт дежурные вопросы раздувающемуся от самолюбования Галкину и временами кажется, что на экране отнюдь не признанный мастер своего дела, а сельский корреспондент на пенсии, который берёт интервью у юбиляра-гармониста. Поэтому вполне оправданной может быть версия о том, что после такого унылого диалога Познера действительно могут отправить на заслуженный отдых.

Так, по одну сторону самовлюблённый Галкин горделиво хвалится, как лихо он вел в прайм-тайм шоу на федеральных каналах в прямом эфире, а по другую сторону — потухший взгляд уставшего мэтра, который не смог за всю часовую передачу задать «зарвавшейся» звезде ни одного проблемного или острого вопроса.

Впрочем, кое-какие вопросы все-таки звучали. Познер спрашивал, нравится ли Максим сам себе. Конечно же, Галкин уверенно сказал «нет». Для полноты картины Познеру оставалось только спросить про «любимое блюдо», однако он и так был в полной мере, «не в своей тарелке». И это провальное интервью может действительно стоить мэтру российской журналистики его карьеры. Зрители не рады выпуску и всячески его критикуют, Познер их откровенно разочаровал.

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Автор - Олег Крук
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