«Никакая водица не потушит» - Фанаты высмеяли хит Бузовой из-за новой премьеры Лободы

«Суперзвезда» показала зажигательные танцы в долгожданном клипе на песню «Пуля-дура».

Светлана Лобода презентовала новую композицию под названием «Пуля-дура» еще в апреле этого года, а после все подогревала интерес поклонников к клипу, который под нее готовила. Наконец его премьера состоялась, о чем певица поспешила рассказать на личной Instagram-странице, где также поинтересовалась впечатлениями фанатов от просмотра.

Сказать, что они остались от мини-фильма в восторге - просто не сказать ничего. Очень многие подписчики в развернутом виде отписались, что считают новый клип настоящей бомбой. Примечательно, что некоторые даже решили сравнить его с новым клипом, который также сегодня презентовала конкурентка певицы Ольга Бузова.

«Бомба свершилась! И никакая водица её не потушит», - написал один из них, подразумевая, по видимому, новый хит ведущей «Дома-2», после чего был поддержан другими, - «Вот-вот, согласна», «Тоже подумала почему-то, что водица и рядом не валялась», «Я думаю, не стоит сравнивать». По сути, так пользователи сети высмеяли песню Бузовой из-за того, что их кумир также удивила их новой премьерой.