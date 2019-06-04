Покажет «вертолеты» в деле? Волочкова может стать новой героиней скандальных видео Панина

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Любителей необычного контента может свести общий друг Джигурда.

Алексей Панин прославился благодаря ролям в таких кинокартинах как «Звезда», «Жмурки», «Солдаты» и так далее. Тем не менее, сейчас он продолжает быть на слуху у фанатов вовсе не благодаря профессии, а скорее из-за своих выходок с видео для взрослых.

Хотя актер воспитывает дочь-подростка, это не мешает ему поддерживать интерес к своей персоне с помощью роликов, на которых он вовсю «развлекается» с лицами как женского, так и мужского пола. Стоит отметить, что последний появившийся в сети ролик приковал к себе много внимания. Это значит, что Панин может вновь попытаться устроить подобное шоу, однако на этот раз сделать что-то еще более притягательное.

Например, ради хайпа новой героиней его скандальных видео может стать Анастасия Волочкова. Совсем недавно без стеснения она демонстрировала для YouTube-шоу Ксении Собчак, насколько гибкой ей позволяет быть растяжка.

 В частности, многие пользователи сети потом еще долго обсуждали ее «вертолеты». Возможно, и для привлекающего внимания видео с Паниным она покажет их, так сказать, в деле. А так как обе знаменитости находятся в близких отношениях с Джигурдой, ради совместной работы свести их может именно он.

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Автор - Мартина Корф
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