Точно не Орбакайте! Пугачева выбрала на роль второй Примадонны свою ученицу

Девочка «перевоплотилась» в Аллу Борисовну на «Детской Новой волне», вероятно, не случайно.

В сети бурно обсуждают итоги ежегодного конкурса «Детская Новая волна», в котором одержала победу ученица Аллы Пугачевой — Алиса Голомысова. Стоит напомнить, что девочка несколько лет училась музыкальному мастерству в школе талантов Пугачевой. Еще тогда Алла Борисовна не скрывала своего восхищения Алисой и даже пророчила ей успехи в музыкальной карьере. Некогда Примадонна сказал девочке: «Ты будешь второй Пугачевой!».

Судя по всему, даже после закрытия школы Пугачева поддерживала связь с Алисой, а теперь, похоже, активизировалась, дабы сделать из своей фаворитки настоящую артистку. Стоит отметить, что не только зрители, но и судьи конкурса заметили, что Голомысова многое переняла от Пугачевой. Вероятно, не случайно девочка решила исполнить на «Новой волне» песни своего наставника — этим Алиса лишь доказала, что является маленькой копией Алла Борисовны.

В обществе уже давно размышляют на тему — кто же займет место Пугачевой после ее смерти. Многие не сомневаются, что певица передаст свое почетное звание — Примадонна российской эстрады — дочери Кристине Орбакайте. Также ходят слухи, что на место Пугачевой «раскатала губу» и Ольга Бузова, которая якобы давно планирует стать во главе шоу-бизнеса.

Судя по всему, это точно не Орбакайте и не Бузова! Возможно, это победительница «Детской Новой волны — 2019». Скорее всего, Алла Борисовна уже давно выбрала на роль второй Примадонны свою ученицу Алису Голомысову. Так, как об участнице «Новой волны», исполнительница не отзывалась ни о ком. Не исключено, что Алла Борисовна не случайно начала активно помогать своей ученице. Певица будто бы спешит сделать из Алисы новую Примадонну.