Мода на «былую» бедность? Наталья Рудова показала редкие фото до популярности

Сегодня, 16:00 \\ Шоу-бизнес

Актриса преодолела не только тяжелые времена, но и лишние килограммы в районе животика.

Похоже, что в современном мире «богатых и знаменитых» входит в моду новый тренд — рассказывать народу о своей прошлой, запредельно-бедной жизни. Если раньше артистам, прямо скажем, было не комильфо упоминать о плачевном финансовом положении до популярности, то сейчас - это считает необходимым сделать каждая, мало-мальски известная личность.

На ряду с Биланом, Самбурской и Боней данную моду решила продолжить и актриса театра и кино — Наталья Рудова.

В своем Instagram девушка показала несколько редких снимков, сделанных, по ее словам, в студенческой общаге, когда у нее еще не было ни денег, ни популярности, но зато, имелись лишние килограммы в районе животика.

«Кристал рекой, ферарри во дворе, шИнель и Эрме в шкафу», - иронично прокомментировала одно из фото певица.

Похоже, что с помощью фотографий Наталья решила показать подписчикам свою «былую» бедность, и доказать, что не смотря на жизненные трудности можно добиться успеха и финансового благополучия также, как это сделала она.

«Не оправдываете свою несостоятельность чужим успехами», - такое жизненное напутствие оставила Наталья Рудова своим любимым фанатам и ненавистным хейтерам. 

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Автор - Екатерина Золотова
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