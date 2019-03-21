Запрет на фото в купальнике. Виктория Бекхэм может скрывать беременность

Дизайнер продолжает кутаться в бесформенные халаты даже в 30-градусную жару.

Совсем недавно огромное семейство Бекхэмов отправилось в отпуск прямиком на песчаные пляжи солнечного Майами. Глава семейства вместе с детьми весело проводят время — рыбачат, дурачатся в бассейне, нежатся на солнышке, одним словом — отдыхают. Подтверждением этого являются свежие фотографии в сети.

Удивляет тот факт, что Виктории на фото практически нет. Она всячески старается избегать попадания в кадр, а если и попадает, то только максимально прикрытая одеждой. Единственным «голым» снимком можно назвать фото, где она плавает в бассейне. Однако рассмотреть в воде фигуру певицы, практически, невозможно. Все, что можно утверждать наверняка — купальник раздельный.

Что же стало причиной столь явного нежелания дизайнера демонстрировать свои идеальные формы на камеру? Что за странный запрет на фото в купальнике?

Возможно, 45-летняя Вики решилась на антивозрастные процедуры и ей приходиться скрывать послеоперационные осложнения. Что вряд ли, ведь все знают, что фигура Бекхэм является эталоном для подражания. А вот то, что звезда скрывает беременность — очень даже может быть. Многие поклонники утверждают, что для полной гармонии знаменитой паре не хватает еще одной девочки.

А действительно ли Дэвид и Виктория решились на пятого ребенка — покажет время и журналисты.