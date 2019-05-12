«Как с гуся вода» или почему Пугачева «продвинула» свою протеже по примеру Алсу

Для авторитета Примадонны нет конкурсных правил?

Таким вопросом сейчас задаются поклонники детских песенных конкурсов, за кулисами которых, похоже, плетутся отнюдь не детские интриги. За скандалом, который разгорелся после победы на шоу «Голос. Дети» 11-летней дочери Алсу Микеллы, следила вся страна, за валом гневных комментариев и изобличающих сенсаций и соцсетях россияне даже позабыли об Украине. Однако после победы на «Детской новой волне» в Крыму участницы Алисы Голомысловой, которую негласно считают протеже Аллы Борисовны, как говорится, тишь да гладь. Почему так происходит?

Ответом на этот резонный вопрос могут быть вполне обоснованные предположения о предвзятости судей «Новой волны», в числе которых старые друзья Пугачёвой: Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов и другие. Получается, о каких правилах, регламентах и профессионализме может идти речь, когда за всем этим стоит железный авторитет Примадонны?

Ведь Алиса, за которой неустанно на конкурсе ходили журналисты, почтительно перешёптываясь о её влиятельных родителях и расположении самой Аллы Борисовны, откровенно уступала любимцу публики Ярославу Соколикову из Беларуси. К слову, маленький белокурый белорус, снискавший всеобщее признание зрителей еще с первого дня конкурса, получил лишь «утешительное» третье место.

Впрочем, выход телевизионной версии «Новой волны» в эфире федеральных каналов ещё только ожидается в этом месяце и, возможно, что российская аудитория с обострённым после пенсионной реформы чувством справедливости поднимет новую праведную волну гнева. И тогда будет вполне вероятным то, что за своё предполагаемое покровительство «любимчиков» Пугачёвой, которой всегда «как с гуся вода», придётся объясниться перед фанатами, которые заметили несправедливость и явно не рады такому исходу.