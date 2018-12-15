Панин пал ещё ниже — «новая серия для взрослых» с откровенными сценами

Сегодня, 11:05 \\ Шоу-бизнес

Алексей Панин не даёт заскучать публике — в сеть выложили новое видео с его участием, ещё жёстче предыдущих.

В распоряжение редакции Versiya.info попала «новая серия» с участием любителя собак и адепта «куколда» Алексея Панина. По этическим соображениям мы не будем его публиковать.

Если в «предыдущей серии» актёр развлекался с мужским полом, то в этот раз это полноценный фильм для взрослых, со всеми необходимыми моментами.

На видео отчётливо видно лицо звезды «Жмурок», который явно не удивлен от происходящего. Неизвестно, кто слил этот ролик в сеть и какие мотивы он преследовал.

Возможно, это сам актёр, знатно распиарившийся на предыдущих роликах - решил заработать побольше. Таким образом, он мог поддержать общественный интерес, чтобы продолжать получать приглашения на передачи к Малахову. Вчера стало известно, что Алексей Панин станет новым героем шоу «Прямой эфир», в котором расскажет, как ему живется в США и без актерской карьеры.

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Автор - Ефим Симокайтис
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