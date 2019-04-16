Тренирует терминаторш: Джиган обучает дочерей приёмам кикбоксинга

Сегодня, 11:10 \\ Шоу-бизнес

Кадрами «суровой» тренировки дочерей с заботливым отцом на свежем воздухе поделилась супруга рэпера Оксана Самойлова в Instagram.

Популярный рэп-исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова регулярно радуют подписчиков в Instagram милыми и забавными кадрами своей счастливой семейной жизни. Накануне супруга музыканта продемонстрировала поклонникам то, как заботливый отец трёх дочерей проводит «суровую» тренировку на свежем воздухе и показывает девочкам некоторые приёмы кикбоксинга, а те старательно повторяют.

«Тренирует терминаторш», - шутливо прокомментировала занятия мужа Самойлова.

Стоит отметить, что профессиональный спорт занимал в жизни рэпера не последнее место. В особенности, Джиган достиг больших успехов в кикбоксинге и даже стал чемпионом Украины будучи 18-летним юнцом. Можно сказать, что ему действительно есть чему поучить дочерей для восполнения у них пробелов в области самообороны. Более того, с таким подходом к делу и старательными ученицами, рэпер действительно в скором времени может воспитать из старших дочерей настоящих терминаторш, способных дать от ворот поворот любому неугодному ухажёру.

Впрочем, не только боевые приёмы и наставления отца присутствуют в жизни девочек. Так, с подачи матери старшая дочь успешно осваивает художественную гимнастику и танцы. Поклонники даже подозревают, что Самойлова с детства готовит Ариелу к модельному будущему. Если это и так, то эффективные приёмы самообороны от отца явно не окажутся лишними.

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Автор - Анна Сар
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