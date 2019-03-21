И животик не мешает? Сергей Бурунов значительно скинул в весе

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Сергей показал своим подписчикам, как активно он проводит время.

Всеми известный и полюбившийся своим юмором актер Сергей Бурунов, редко радует своих фолловеров в Instagram. Мало добавляет публикаций и stories, и вот несколько часов назад Сергей решил удивить своих подписчиков, добавив stories, на котором он карабкается вверх по скалодрому. Взбирается и животик ему совсем не мешает, на видео видно, что Сергей значительно скинул в весе. И за счет этого стал выглядеть моложе.

«И вправду, Сергей помолодел, очень круто стал выглядеть, вы просто топовый актер, обожаю вас, желаю вам обрести свое счастье», — пишут фолловеры актера.

Можно подметить, что на страничке у Бурунова практически все комментарии с добрыми пожеланиями, восхищениями, и советами. Скорее всего, мало плохого пишут потому что, Сергей себя хорошо зарекомендовал перед публикой, и не зазвездился, как многие в шоу-бизнесе.

Хорошо, когда человек понимает, что излишний вес -  это дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Поэтому осложнения в первую очередь проявляются болезнями этих систем и органов. Ожирение опасно для здоровья, для его долголетия, и может привести к преждевременной смерти. Но Сергей начал следить за собой, заниматься спортом, и результат виден на лицо. Возможно, после такого преображения, Сергей найдет себе вторую половинку. Бурунов говорил, что у него никого нет, потому что он от природы застенчив. Перед камерой актеру легко удается раскрепоститься, а вот в жизни пока, что нет. Будем надеяться, что актер очень скоро раскрепостится и найдет женщину своей мечты.

Поделиться новостью:
Автор - Ария Нойманн
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Другой футболист Машке не забивал? Точной копией Кокорина растёт старший сын Погребняка

Настораживающе сильное внешнее сходство старшего сына Павла с осуждённым футболистом...

Парад лицемерия или как Ксения Собчак извиняется перед Ольгой Бузовой?

 Журналистка нашла в творчестве певицы талант и поблагодарила за рекордное колличество...

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ