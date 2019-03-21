И животик не мешает? Сергей Бурунов значительно скинул в весе

Сергей показал своим подписчикам, как активно он проводит время.

Всеми известный и полюбившийся своим юмором актер Сергей Бурунов, редко радует своих фолловеров в Instagram. Мало добавляет публикаций и stories, и вот несколько часов назад Сергей решил удивить своих подписчиков, добавив stories, на котором он карабкается вверх по скалодрому. Взбирается и животик ему совсем не мешает, на видео видно, что Сергей значительно скинул в весе. И за счет этого стал выглядеть моложе.

«И вправду, Сергей помолодел, очень круто стал выглядеть, вы просто топовый актер, обожаю вас, желаю вам обрести свое счастье», — пишут фолловеры актера.

Можно подметить, что на страничке у Бурунова практически все комментарии с добрыми пожеланиями, восхищениями, и советами. Скорее всего, мало плохого пишут потому что, Сергей себя хорошо зарекомендовал перед публикой, и не зазвездился, как многие в шоу-бизнесе.

Хорошо, когда человек понимает, что излишний вес - это дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Поэтому осложнения в первую очередь проявляются болезнями этих систем и органов. Ожирение опасно для здоровья, для его долголетия, и может привести к преждевременной смерти. Но Сергей начал следить за собой, заниматься спортом, и результат виден на лицо. Возможно, после такого преображения, Сергей найдет себе вторую половинку. Бурунов говорил, что у него никого нет, потому что он от природы застенчив. Перед камерой актеру легко удается раскрепоститься, а вот в жизни пока, что нет. Будем надеяться, что актер очень скоро раскрепостится и найдет женщину своей мечты.