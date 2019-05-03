Лайк из прошлого! На Наталью Королеву напала ностальгия

Пользователи стали замечать, что певицу накрыла тоска по прошлому.

Отношения Наташи Королевой и Сергея Глушко можно назвать одними из самых ярких в шоу-бизнесе. Пара из разных миров нашла друг друга и удивила многих своих романом. В самом начале отношений никто не верил в союз стриптизёра и певицы. Казалось, имя Наташи Королевой не может существовать без композитора Игоря Николаева. Но не смотря на сплетни и осуждения в августе браку Тарзана и Наташи исполняется 18 лет совместной жизни. Пара на протяжении всего времени отвергают слухи о сложных взаимоотношениях в семье и убеждают фанатов в идиллии. Они часто радуют пользователей совместными фотографиями, на которых изображают яркие отношения.

Не смотря на фотографии и утверждения пары подписчики замечают, что Наташу накрыла ностальгия. Певица часто лайкает старые совместные фотографии с Тарзаном, недавно она оценила старое видео, на котором Тарзан признается ей в любви и говорит, что она его королева и главный смысл жизни.

«Лайк из прошлого! Наташа скучает по старому Тарзану», - пишут подписчики Наташи.

Возможно, Сергей с годами охладел к супруге и уже нет той страсти в отношениях, а лайк из прошлого греет душу. К тому же многие пишут Королевой о непрекращающихся изменах мужа. Он часто ездит на закрытые вечеринки, девичники, дни рождения после которых в сети появляются пикантные фотографии с неизвестными девушками.

Наташа могла уже перерасти период, когда ей нравилось, что все обращают внимание на её красивого мужа. Когда она была молодая, наверняка это ей льстило, что каждая женщина мечтает о Тарзане, а повзрослев, она понимает, что уже не в силах составлять конкуренцию молодым особам, окружающим Тарзана на нескончаемых корпоративах.