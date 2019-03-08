Тимати прикрыто назвал россиян «нищебродами» и напомнил о сотрудничестве с Алиэксперсс

Тимур Юнусов ответил на слухи о «шортах с Алиэкспресс» для Армии России. Пытаясь юлить от прямого ответа, он унизил жителей России.

Тимати представил новую линию одежды, которую разрабатывал совместно с Армией России. Буквально сразу после показа разгорелся скандал — точную копию женских шорт от рэпера нашли на Алиэкспресс.

Больше недели рэпер уходил от вопросов, но наконец ответил на них в Instagram – Тимура спросили, почему блогеры сравнивают одежду с последнего показа с похожими вещами из Aliexpress.

В ответ Тимур сказал, что «в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам… Писать [нехорошие вещи] в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, немногие».

То есть Тимати поставил себя выше и успешнее большинства людей в нашей стране, фактически назвал их «нищебродами». Конечно, сомневаться в коммерческом успехе Тимати не приходиться, но видимо он начал забывать, что начальный капитал достался ему от богатого папы.

Тимур посчитал удачной идеей «спалить», что он сотрудничает с Алиэкспресс в качестве «официального рекламного лица» и попытался откреститься от скандала, заявив, что это был не Госзаказ, а его «деньги, вложенные в коллекцию». Видимо, он посчитал россиян абсолютно несведущими в экономике, раз почитал эту фразу достаточной для оправдания.

Конечно, в бюджете нашей страны не заложено графы «одежда от Black Star», на которую нужно брать госзаказ. Однако эта линейка будет реализовываться через военторги, то есть Тимати либо продал часть одежды Минобороны, либо оно покрыло значительную часть производства. В любом случае, бюджетные деньги так или иначе достались предприимчивому рэперу.