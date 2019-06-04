Главный хайпожор всея Сети. Следующим гостем «Осторожно, Собчак» может стать Виторган

Сегодня, 08:00 \\ Шоу-бизнес

Приход Виторгана и даже простое обсуждение его в рамках нового выпуска принесёт карьеристке Ксении несколько миллионов просмотров в YouTube, уверены пользователи Сети.

Искреннюю радость от повышенного внимания к своему творчеству выразила Ксения Собак в Instagram, отметив, что последний выпуск её передачи собрал в течение пяти дней более 2,6 млн просмотров, и сопроводив запись хэштегом: «Триер набрал меньше, вот и делайте выводы».

Подписчики по совету Ксении Анатольевны сделали выводы и заявили, что для гарантированного увеличения просмотров на YouTube в геометрической прогрессии она может задействовать своего бывшего супруга, развод с которым в своё время поднял на уши все СМИ и стал едва ли не самым обсуждаемым событием в стране. Учитывая, что ведущая активно начала бороться за звание главного хайпожора всея Сети после прихода на видеохостинг, можно предположить, что в скором времени Виторган действительно окажется героем передачи «Осторожно, Собчак», либо окажется втянут в очередное глубокомысленное обсуждение гостей передачи с Ксенией, например, на тему неверных жён и выхода супругами из семейного кризиса.

Не секрет, что выпуск, демонстрирующий противостояние «высшего света» и «девушек в купальниках», получил огромную огласку не столько за неоднозначные и отчасти оскорбительные рассуждения представительниц «высшего света», сколько за одно неосторожное, хоть и вполне умышленное упоминание Ольги Бузовой. Пользователи уверены, что шумиха, поднявшаяся в конечном итоге вокруг Бузовой и модного дома Вalenciaga, была запланирована с самого начала, поэтому приход Виторгана или его обсуждение не станет для них удивлением.

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Автор - Анна Сар
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