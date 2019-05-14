После скандала Алсу открыла рот: «Меня не беспокоит мнение людей»

Сегодня, 07:00 \\ Шоу-бизнес

Певица не выдержала постоянных вопросов о честности голосования шоу «Голос. Дети» и назвала людей гиенами.

Недавним громким скандалом обернулась ситуация, произошедшая на шоу «Голос.Дети». Участница программы Микелла Абрамова заняла первое место в конкурсе, но, как оказалось не совсем честным путем. Компания расследовавшая обстоятельства накрутки голосов за Микеллу сообщила, что боты накрутили голоса, а около 3000 тысяч сим-карт было передано в военную часть новобранцам для голосования. После скандала Алсу затаилась, но пользователи стали писать ей в директ, где она и открыла рот.

«Ну же Алсу ответь. Ты же могла и без проекта Голос сделать из дочки звезду, зачем тебе все это?», - написал ей журнал YOBAJUR.

«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Меня не беспокоит мнение людей. Вы люди, как гиены», - написала Алсу в ответ.

То есть получается, что по факту – Алсу глубоко наплевать, что чувствовали дети, которые могли победить в конкурсе тогда, главное, чтобы ее дитя было «пригрето». Буквально месяц назад, о певице Алсу говорили только в хорошем ключе. Она замечательная мать, не сплетница, не лезет в чужую жизнь и не изменяет мужу.

Конечно, этого нельзя было сказать об ее супруге – Яне Абрамове. Многочисленные СМИ сообщали, что Ян любитель женщин легкого поведения, а Алсу просто терпит его из-за денег и связей. Но как на самом деле никто не знал. А вот сейчас после конкурса – Алсу показала свое истинное лицо, назвав людей падальщиками.

По ее мнению, получается, что в скандале виноваты люди, которые случайно открыли тайны семьи Абрамовых. Многие зрители вспоминают, что и сама Алсу заняла второе место на Евровидении не просто так. Вполне возможно, что тогда ей помог ее влиятельный отец – бизнесмен и нефтяник Ралиф Сафин.

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