Захотела стать женой или как жертва Неймара оклеветала футболиста?

Изнасилованная в Париже поклонница подала заявление в полицию.

Нашумевшая история о том, как 27-летний бразилец «отфутболил» молодую девушку набирают обороты. Знакомство в Instagram, по мнению поклонницы из Сан-Паулу, которая в последствии оклеветала футболиста, должно было перейти в бурный и продолжительный роман. И, скорее всего к этому и шло, раз она согласилась на предложение прилететь в самый романтичный город Франции, чтобы встретиться со звездой футбола.

Остановившись в одном из отелей, двое провели вместе прекрасный вечер. Однако, вернувшись в родной город, девушка поняла, что отношения между ней и парнем из сборной Бразилии оказались не такими серьезными, какими она их представляла.

Захотела стать женой, а не вышло! Разочарованная, прежде всего в своих ожиданиях, жительница Сан-Паулу решила стать жертвой и хоть как-то остаться в «плюсе».

Единственный выход, который она видела - это подать заявление об изнасиловании в полицию. Вероятность того, что интимная связь была не обоюдной, ничтожно мала. Иначе, по логике вещей, девушка сразу-же должна была обратиться за помощью в соответствующие органы.

Исходя из этого, можно предположить, что поклонница просто решила заработать деньги, а возможно и славу, легким путем.

Однако, не исключается мнение о том, что она все спланировала заранее. Скорее всего, «жертва» изначально понимала, что серьезных отношений не будет, а побыть в компании горячего парня - весьма соблазнительная перспектива.

По словам потерпевшей, встреча с Неймаром состоялась 15 мая.

Отметим также, что для сборной Бразилии данные расследования в суде внесли ненужные коррективы. Однако, существует еще одно неоднозначное мнение, якобы девушку кто-то подкупил, чтобы разбирательствами с полицией выбить из колеи всю команду футболистов, перед игрой за Кубок Америки.