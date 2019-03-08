«Брови Брежнева, шнобель и красный свисток» : В сети обсудили удачную пластику Ларисы Долиной

Джаз-певица раньше не славилась идеальной внешностью, но сумела подобрать себе образ, макияж и даже «укоротить» нос.

Известная российская певица и заслуженная артистка России Лариса Долина отвергает вмешательство в ее внешность пластической хирургии. Но внимательные поклонники смогли отыскать первые снимки звезды, еще до ее популярной светской жизни, где она поразила не только внешностью, но и манерой одеваться и делать макияж.

Пользователи отмечают, что раньше у Ларисы были «брови Брежнева, шнобель и красный свисток», а сейчас удачная пластика и стиль - сделали из нее очень красивую и лаконичную даму своих лет. В свои 63 года Долина выглядит очень яркой пленительнецей мужских сердец.

Конечно, если сравнить фотографии ее молодости, то это совершенно два разных человека. Сейчас Лариса стройная эффектная блондинка с тонкими чертами лица и безупречным макияжем под цвет кожи.

А ранее Лариса пугала своих фанатов очень ярким «боевым раскрасом», огромными бровями, красным цветом губ, фиолетовыми тенями и очень бледным лицом. Но, как оказалось, это еще не все. По природе Ларисе Долиной достался не маленький нос, которого она стеснялась на протяжении всей жизни и лишь к 50-ти годам решилась на пластическую операцию.

Кроме того, она сделала блефаропластику (подняла надбровные дуги) и контурную подтяжку лица. Фанаты были очарованы преображением своего кумира, но сама Долина не призналась в пластике.

Более того, она заявила, что натуральнее всех натуральных. Какой смысл скрывать, то, что пользуешься услугами пластического хирурга, если результат очевиден?

Вполне вероятно, что джаз-певица тем самым пытается быть не похожей на свою главную соперницу – Аллу Пугачеву, которая испробовала себе все прелести «ножей хирурга».