Дана Борисова о поездке к экстрасенсу: «Ничего хорошего»

Сегодня, 05:00 \\ Шоу-бизнес

Бывшая наркоманка рассказала, для чего летала в Карачаевск к экстрасенсу Нелли Беджиевой.

Недавно, ведущая Дана Борисова летала в Карачаевск с целью попасть к сильному экстрасенсу Нелли Беджиевой. В своём в stoties, Дана показала отрывки из ритуала с огнём, которая делала ясновидящая. Как утверждает Борисова, она долга искала эту русскую Вангу. Многие пользователи сети предположили, что бывшей наркоманкой вновь овладела тяга к сильнодействующим веществам. Традиционное лечение оказалось бессильно, и от безысходности Борисова отвернулась от Бога, обратившись к тёмным силам. Но позже, Дана решила развеять все сомнения и выставила длинный пост в Instagram, где поведала об истинной причине поездки к экстрасенсу.

«Добрый вечер, мои дорогие. Последние дни было очень много съёмок #прямойэфир #россия1 #пустьговорят и другие. Но самый популярный вопрос в директ за последние дни, зачем летала в Карачаевск, к экстрасенсу Нелли Беджиевой? В интернете прочитала, разумеется, спасаться от зависимости. Отвечу на вопрос, к русской Ванге летала на съемки фильма, по сюжету действительно сама не могу разобраться в своей жизни и обращаюсь к потусторонним силам. В любом случае, у меня все ок и приближается долгожданный отпуск, куда поеду, вскоре узнаете. Всем хорошего вечера», - написала Борисова.

Однако, хейтеры уверены, что Дана не упустила шанс и всё равно узнала о своей судьбе. На вопрос подписчицы: «И, что сказала Нелли Беджиева?», Борисова ответила: «ничего хорошего» и поставила 3 смайлика «закрываю лицо руками». Что такого страшного могла поведать экстрасенс бывшей наркоманке остаётся только догадываться.

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Автор - Ангелина Гордон
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