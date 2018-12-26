Другой футболист Машке не забивал? Точной копией Кокорина растёт старший сын Погребняка

Настораживающе сильное внешнее сходство старшего сына Павла с осуждённым футболистом «Зенита» отмечают подписчики Марии Погребняк.

Счастливая семейная пара Марии и Павла Погребняк регулярно радует поклонников совместными выходами на публику и не без гордости демонстрирует трёх подрастающих сыновей. Однако пользователей Сети настораживает тот факт, что улыбающийся первенец футболиста «Урала» всё больше и больше становится похож на одного его небезызвестного коллегу из «Зенита», для которого «Бутырка» стала уже практически вторым домом.

Мария Погребняк нередко подвергается критике за свою «искусственную» внешность, но теперь у многочисленных хейтеров появилась новая и более громкая тема для обсуждений – возможная запретная связь светской львицы с другим мужчиной в тайне от законного супруга. Глядя на страшего сына Павла, волей-неволей возникает вопрос, а «не забивал» ли юной Машке другой футболист, с которым она могла познакомиться в Москве, где тот проживал в интернате «Локомотива».

Впрочем, как известно, любовная история Марии и Павла началась ещё в школьные годы, и обзавелись молодожёны детьми довольно рано, когда Александру стукнуло лишь 16 лет. Поэтому близко познакомиться с Марией начинающий спортсмен вряд ли к тому времени успел, а его сходство со страшим наследником четы Погребняков стало, по всей видимости, лишь забавным совпадением. Или роковой случайностью влюбленных?

Остаётся надеяться, что схожесть подрастающего Артёма Погребняка с оскандалившимся футболистом Александром Кокориным ограничится лишь внешностью, а незавидную судьбу и роковые ошибки своего «двойника» мальчик не повторит.