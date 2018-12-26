Другой футболист Машке не забивал? Точной копией Кокорина растёт старший сын Погребняка

Сегодня, 03:40 \\ Шоу-бизнес

Настораживающе сильное внешнее сходство старшего сына Павла с осуждённым футболистом «Зенита» отмечают подписчики Марии Погребняк.

Счастливая семейная пара Марии и Павла Погребняк регулярно радует поклонников совместными выходами на публику и не без гордости демонстрирует трёх подрастающих сыновей. Однако пользователей Сети настораживает тот факт, что улыбающийся первенец футболиста «Урала» всё больше и больше становится похож на одного его небезызвестного коллегу из «Зенита», для которого «Бутырка» стала уже практически вторым домом.

Мария Погребняк нередко подвергается критике за свою «искусственную» внешность, но теперь у многочисленных хейтеров появилась новая и более громкая тема для обсуждений – возможная запретная связь светской львицы с другим мужчиной в тайне от законного супруга. Глядя на страшего сына Павла, волей-неволей возникает вопрос, а «не забивал» ли юной Машке другой футболист, с которым она могла познакомиться в Москве, где тот проживал в интернате «Локомотива».

Впрочем, как известно, любовная история Марии и Павла началась ещё в школьные годы, и обзавелись молодожёны детьми довольно рано, когда Александру стукнуло лишь 16 лет. Поэтому близко познакомиться с Марией начинающий спортсмен вряд ли к тому времени успел, а его сходство со страшим наследником четы Погребняков стало, по всей видимости, лишь забавным совпадением. Или роковой случайностью влюбленных?

Остаётся надеяться, что схожесть подрастающего Артёма Погребняка с оскандалившимся футболистом Александром Кокориным ограничится лишь внешностью, а незавидную судьбу и роковые ошибки своего «двойника» мальчик не повторит.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Сар
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Другой футболист Машке не забивал? Точной копией Кокорина растёт старший сын Погребняка

Настораживающе сильное внешнее сходство старшего сына Павла с осуждённым футболистом...

Парад лицемерия или как Ксения Собчак извиняется перед Ольгой Бузовой?

 Журналистка нашла в творчестве певицы талант и поблагодарила за рекордное колличество...

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ