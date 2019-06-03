«Зазвездившийся Якубович» или как ведущий обманул своих поклонников?

Сегодня, 02:10 \\ Шоу-бизнес

Леонида Аркадьевича стали «ловить» на странных поступках.

Несколько дней назад, Леонида заметили на тротуаре, но не все так просто, он рассекал на автомобиле «Лексус», вероятно в нетрезвом виде, по тротуару. Сигналил прохожим, в итоге жители города Чебоксары пригрозили Леониду сбрить усы, если он не извинится за свое наглое поведение. Пока никаких извинений от телеведущего никто не слышал. Еще не закончилась история с тротуаром и наглым отношением артиста к пешеходам, как появилась новая «картина». На этот раз, в телеграмм-канале «Светские хроники» появилась информация о том как, Леонид обманул своих поклонников «Летела в Израиль с Якубовичем, он такой зазвездившийся, а ездит в обычном классе, с простыми смертными. Попросила сфоткаться с ним, а он обманул и убежал очень быстро из аэропорта», — пишет разочарованная фанатка.

Скорее всего, Якубович сказал девушке, чтобы она его подождала, а сам в этот момент быстро улизнул. Мужчине почти 74 года, а он обманывает и убегает от своих фолловеров, что очень странно. Может быть  добрый дедушка Леонид хочет хайпануть таким необычным способом, чтобы его вспомнили все и вновь заговорили. Может быть и такое, что Леонид просто устал от всех фотографий, журналистов, людей и он просто хотел поскорее сбежать от всего. Мы же все люди и у всех организм имеет свойство выматываться и уставать. Конечно, поступок, который он совершил в Чебоксарах нельзя объяснить тем, что он устал. Потому что, есть правила дорожного движения и они равны для всех людей, каждый человек обязан их соблюдать, а если нет, то он должен понести наказание соразмерности содеянного. 

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Автор - Ария Нойманн
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