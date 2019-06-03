«Зазвездившийся Якубович» или как ведущий обманул своих поклонников?

Леонида Аркадьевича стали «ловить» на странных поступках.

Несколько дней назад, Леонида заметили на тротуаре, но не все так просто, он рассекал на автомобиле «Лексус», вероятно в нетрезвом виде, по тротуару. Сигналил прохожим, в итоге жители города Чебоксары пригрозили Леониду сбрить усы, если он не извинится за свое наглое поведение. Пока никаких извинений от телеведущего никто не слышал. Еще не закончилась история с тротуаром и наглым отношением артиста к пешеходам, как появилась новая «картина». На этот раз, в телеграмм-канале «Светские хроники» появилась информация о том как, Леонид обманул своих поклонников «Летела в Израиль с Якубовичем, он такой зазвездившийся, а ездит в обычном классе, с простыми смертными. Попросила сфоткаться с ним, а он обманул и убежал очень быстро из аэропорта», — пишет разочарованная фанатка.

Скорее всего, Якубович сказал девушке, чтобы она его подождала, а сам в этот момент быстро улизнул. Мужчине почти 74 года, а он обманывает и убегает от своих фолловеров, что очень странно. Может быть добрый дедушка Леонид хочет хайпануть таким необычным способом, чтобы его вспомнили все и вновь заговорили. Может быть и такое, что Леонид просто устал от всех фотографий, журналистов, людей и он просто хотел поскорее сбежать от всего. Мы же все люди и у всех организм имеет свойство выматываться и уставать. Конечно, поступок, который он совершил в Чебоксарах нельзя объяснить тем, что он устал. Потому что, есть правила дорожного движения и они равны для всех людей, каждый человек обязан их соблюдать, а если нет, то он должен понести наказание соразмерности содеянного.