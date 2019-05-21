Ни побед, ни рекордов. Николаев не хочет воспитать из своего ребенка «дочь Алсу»

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Маленькой Веронике, похоже, придется «выгрызать» свое счастье собственными силами.

Веронике Николаевой всего лишь 3,5 года, а звездная семья не может налюбоваться малышкой. Композитор и по совместительству отец Игорь Николаев часто выкладывает фотографии ребенка, хвастается успехами и показывает, чему новому научилось его чадо. На одной из последних фотографий в Instagram-аккаунте мужчина пытается играть в гольф. «Пока не ждите от нас побед и рекордов!» – написал любящий папа, видимо, намекая, что в таком возрасте ребенок априори не может стать мастером в каком-то деле, и, к тому же, он не собирается специально прославлять Веронику.

Можно сделать вывод, что Николаев не хочет воспитать из своего ребенка «дочь Алсу». Теперь это словосочетание стало нарицательным и быстро ушло в народ после громкого скандала на программе «Голос. Дети». Видимо, не все звездные родители хотят и могут открыть своему ребенку дорогу в будущее, устилая ее деньгами и связями. Некоторые предоставляют им шанс самим что-то решить и даже совершить ошибки. Это лучший вариант воспитания, ведь, вместе с поддержкой близких, маленькие люди учатся жить самостоятельно.

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Автор - Александра Рождественская
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