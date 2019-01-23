Миро была права? Тарасов публично подтвердил мнение о глупых спортсменах

Футболист опозорился незнанием цифр после 37 и неспособностью в уме решить простейшие примеры.

Дмитрий Тарасов опозорился незнанием элементарного счета и тем самым публично подтвердил мнение о глупых спортсменах. Отдыхая в Турции со своей семьей, он решил поиграть со старшей дочкой Ангелиной в мяч. Футболист был очень доволен и горд талантам своей дочки, которая ни разу не промахнулась и делала отличные подачи волейбольного мяча, не щадя своих маленьких ручек в угоду отцу. Сам он отбивал головой или ногой, при этом считая каждый удачный удар. Вот только дойдя до 37, Дмитрий неожиданно сбился и возобновил счет с 8, продолжая отсчитывать все заново.

Даже когда его приятель за кадром, решив реабилитировать Тарасова, суммировал все подачи и подсказал Дмитрию правильные цифры, тот будто не расслышав его громкий возглас, продолжил делать это своим странным способом. Создается впечатление, что Тарасов просто не знает дальнейшую последовательность чисел и не умеет складывать в уме даже самые простые цифры.

Видимо, скандальная блогер Лена Миро была права, заявив, что все спортсмены не блещут умом. По мнению писательницы, представители большого спорта в свое время променяли занятия в школе на тренировки, за что и расплачиваются в старшем возрасте. Она считает, что из-за ужасного образования профессиональные спортсмены не знают иных целей в жизни, кроме легкодоступных развлечений.