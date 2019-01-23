Миро была права? Тарасов публично подтвердил мнение о глупых спортсменах

Сегодня, 22:29 \\ Шоу-бизнес

Футболист опозорился незнанием цифр после 37 и неспособностью в уме решить простейшие примеры.

Дмитрий Тарасов опозорился незнанием элементарного счета и тем самым публично подтвердил мнение о глупых спортсменах. Отдыхая в Турции со своей семьей, он решил поиграть со старшей дочкой Ангелиной в мяч. Футболист был очень доволен и горд талантам своей дочки, которая ни разу не промахнулась и делала отличные подачи волейбольного мяча, не щадя своих маленьких ручек в угоду отцу. Сам он отбивал головой или ногой, при этом считая каждый удачный удар. Вот только дойдя до 37, Дмитрий неожиданно сбился и возобновил счет с 8, продолжая отсчитывать все заново.

Даже когда его приятель за кадром, решив реабилитировать Тарасова, суммировал все подачи и подсказал Дмитрию правильные цифры, тот будто не расслышав его громкий возглас, продолжил делать это своим странным способом. Создается впечатление, что Тарасов просто не знает дальнейшую последовательность чисел и не умеет складывать в уме даже самые простые цифры.

Видимо, скандальная блогер Лена Миро была права, заявив, что все спортсмены не блещут умом. По мнению писательницы, представители большого спорта в свое время променяли занятия в школе на тренировки, за что и расплачиваются в старшем возрасте. Она считает, что из-за ужасного образования профессиональные спортсмены не знают иных целей в жизни, кроме легкодоступных развлечений.

Поделиться новостью:
Автор - Диана Минина
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Деньги не решили вопрос с Эрнстом. Родителям Микеллы Абрамовой грозит уголовная ответственность за победу дочери

На сегодняшний день, разборки по поводу накрутки голосов дочери Алсу, на финале проекта...

Алкоголь не щадит? Барановская потеряла роскошные волосы

 Парик надела и пошла – звезда, видимо, решила не «париться» по поводу выпадения волос.

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ